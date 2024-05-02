快訊

轉戰成人平台？被爆SWAG找上門 謝和弦前妻Keanna證實：有加微信

中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

訓練狗狗不能只給獎勵！訓犬師揭上課過程 米克斯最難教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿走紙箱堆上的過期零食挨告竊盜 法官不排除誤認丟棄判無罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

靠資源回收維生的劉姓男子，在一處志工據點外的紙箱堆中，拿走吳姓男子放在紙箱上的塑膠袋，裡面有約500元的零食，被控涉犯竊盜罪。法官勘驗劉男涉案，發現他先翻找紙箱，接著拿出塑膠袋內零食查看後，又繼續翻找紙箱，最後拿走塑膠袋，不能排除他誤認零食是他人丟棄，判決無罪。全案可上訴。

檢方指出，劉男去年6月8日傍晚沿路拾取回收物品，行經基隆市義二路一處民間社團志工服務處前，拿走吳男放在機車旁的紙箱上，裝有市價共約500元的28包日本進口餅乾、3瓶提神飲料及其他零食的塑膠袋，認定涉犯竊盜罪，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

劉男在檢察官偵訊、法官審理時都否認竊盜，辯稱靠撿回收物維生。志工服務處角落常常會擺一些紙箱或垃圾，他曾有問過志工可不可以撿走，回說放門口的空箱或是垃圾都可以撿走帶回家。紙箱內有時會有書或其他東西，志工也同意其他經過的人撿走。

劉男說，案發時經過當地，看到紙箱上有個塑膠袋，塑膠袋裡有餅乾，標示有效期限是去年5月，已經過期了。紙箱旁還有個大垃圾袋，他認為有人丟棄過期的零食，覺得可惜才帶回家，不是要偷別人的餅乾。

吳男證稱，被劉男拿走的零食是他當天買的即期品，當時因要去志工服務處義賣店幫小孩買東西，因為機車腳踏板放不下，才先放在機車旁的紙箱上。他有注意到旁邊有堆一些雜物、紙箱，壓扁的紙箱堆很高。

基隆地方法院法官當庭勘驗監視器畫面，看到吳男下午5點21分停放機車後，把塑膠袋放在紙箱上並走進店內，附近另有多個紙箱。

劉男5點26分推著藍色推車出現，彎腰翻找及查看紙箱，並從塑膠袋內取出物品查看，再提起塑膠袋放在地上，繼續查看袋內物品後，又繼續翻找查看其他紙箱內物品，5點28分把塑膠袋放在推車，並推著推車離開。

法官指出，紙箱、塑膠袋任意堆疊地上，自難排除劉男誤認零食為是他人不要的東西。劉男到場先翻找查看紙箱，看到吳男放的塑膠袋後，又翻找其他紙箱內容物，並未查看騎樓擺設的義賣商品，也未檢視吳男的機車，與辯詞相符，因指控劉男有竊取零食犯意有疑點，依罪證有疑、利於被告證據法則，判決劉男無罪。

劉姓男子回收資源物品時，拿走吳姓男子放在紙箱上塑膠袋內的零食，被控竊盜。基隆地院審理後，認為不能排除劉男誤認零食是他人丟棄，判決無罪。記者邱瑞杰／攝影
劉姓男子回收資源物品時，拿走吳姓男子放在紙箱上塑膠袋內的零食，被控竊盜。基隆地院審理後，認為不能排除劉男誤認零食是他人丟棄，判決無罪。記者邱瑞杰／攝影

基隆 塑膠袋 零食

延伸閱讀

南市減塑再出招 市場新時「袋」 響應就可抽獎帶回買菜金

警局開放參觀人潮炸裂！社恐警犬集體罷工 牠嚇到緊黏領犬員腿邊全程臭臉不敢抬頭

台南正副議長賄選案判無罪 柯文哲：舉國譁然、違反常識

竹縣北埔市場響應環保 5月1日起不主動供塑膠袋

相關新聞

北車公園路餛飩店 7旬男倒臥樓梯口...呈屍僵明顯死亡

台北車站附近位於中正區公園路20巷一間餛飩店今天早上8點半傳出命案，一名7旬老翁不明原因倒在一樓樓梯口，正巧送貨員來到餛...

高雄男「越級」開營業大貨車 撞死人還心狠肇逃判決曝

高雄戴姓男子2022年10月僅有大貨車駕照，卻越級駕駛「營業」大貨車行駛於楠梓區藍田路與大學西路口時，因闖紅燈攔腰撞上無...

台中南屯設計公司暗夜起火 幸無人員傷亡僅家具燒毀

台中市南屯區環中路四段一間鐵皮倉庫，昨天深夜11時許傳出火警，消防局派遣多個分隊前往滅火，火勢在今天凌晨零時41分撲滅，...

網路投資股票獲利豐厚 台南七旬翁險被騙百萬元

台南市78歲的蔡姓老翁，在網路平台點入投資股票的連結，網頁中有自稱股市名人教學投資股票，蔡姓老翁不疑有他，前天前往台南市...

防穿刺、背有LED警示燈！ 台南高級救護隊配新式防護背心

台南市消防局推出全新「安全防護背心」，這款背心不僅具備防切割、穿刺功能和良好的反光性能，背後更新增LED警示燈，避免夜間...

高雄2男種大麻 租屋地下室宛如成大麻田...差1個月要收成

黃姓、曾姓2男子想靠種植大麻發財，上網購買大麻種子，租屋涉嫌種植大麻。高雄警方追查出他們的租屋處，昨天搜索他們租處，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。