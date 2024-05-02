拿走紙箱堆上的過期零食挨告竊盜 法官不排除誤認丟棄判無罪

靠資源回收維生的劉姓男子，在一處志工據點外的紙箱堆中，拿走吳姓男子放在紙箱上的塑膠袋，裡面有約500元的零食，被控涉犯竊盜罪。法官勘驗劉男涉案，發現他先翻找紙箱，接著拿出塑膠袋內零食查看後，又繼續翻找紙箱，最後拿走塑膠袋，不能排除他誤認零食是他人丟棄，判決無罪。全案可上訴。

檢方指出，劉男去年6月8日傍晚沿路拾取回收物品，行經基隆市義二路一處民間社團志工服務處前，拿走吳男放在機車旁的紙箱上，裝有市價共約500元的28包日本進口餅乾、3瓶提神飲料及其他零食的塑膠袋，認定涉犯竊盜罪，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

劉男在檢察官偵訊、法官審理時都否認竊盜，辯稱靠撿回收物維生。志工服務處角落常常會擺一些紙箱或垃圾，他曾有問過志工可不可以撿走，回說放門口的空箱或是垃圾都可以撿走帶回家。紙箱內有時會有書或其他東西，志工也同意其他經過的人撿走。

劉男說，案發時經過當地，看到紙箱上有個塑膠袋，塑膠袋裡有餅乾，標示有效期限是去年5月，已經過期了。紙箱旁還有個大垃圾袋，他認為有人丟棄過期的零食，覺得可惜才帶回家，不是要偷別人的餅乾。

吳男證稱，被劉男拿走的零食是他當天買的即期品，當時因要去志工服務處義賣店幫小孩買東西，因為機車腳踏板放不下，才先放在機車旁的紙箱上。他有注意到旁邊有堆一些雜物、紙箱，壓扁的紙箱堆很高。

基隆地方法院法官當庭勘驗監視器畫面，看到吳男下午5點21分停放機車後，把塑膠袋放在紙箱上並走進店內，附近另有多個紙箱。

劉男5點26分推著藍色推車出現，彎腰翻找及查看紙箱，並從塑膠袋內取出物品查看，再提起塑膠袋放在地上，繼續查看袋內物品後，又繼續翻找查看其他紙箱內物品，5點28分把塑膠袋放在推車，並推著推車離開。