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高雄男「越級」開營業大貨車 撞死人還心狠肇逃判決曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄戴姓男子2022年10月僅有大貨車駕照，卻越級駕駛「營業」大貨車行駛於楠梓區藍田路與大學西路口時，因闖紅燈攔腰撞上無照騎車的蔡女，戴當下不顧蔡安危逃離現場，3天後，蔡因多重外傷死亡；上周五，橋頭地院依未領有駕駛執照駕車過失致人於死罪，判戴10月徒刑；另肇事致人於死逃逸罪，判1年2月徒刑。應執行刑1年10月。

判決書中，戴向檢方、法院坦承犯行，並有證人指稱當時戴闖紅燈，以致撞上騎士釀禍，戴的交通違失與蔡女頭部外傷合併顱內出血與顱骨骨折、右鎖骨、右肩胛骨骨折等傷害死因有必然因果關係。

法院審酌，戴為了規避職業大貨車體檢，未取得職業大貨車駕駛執照，僅持普通大貨車駕駛執照便上路行駛，應負擔本案全部過失責任，並加重其刑，且戴當時棄戴女傷重於不顧，逕自駕車逃逸，對其他用路人安危欠缺重視；雖歷經3次調解，均未與蔡女家屬達成共識，對犯行無任何彌補行為，兼衡戴家庭負擔等一切情狀，量處其刑。

高雄戴姓男子無照駕駛營業大貨車撞死機車女騎士，肇事後逃逸判刑更重。記者古和純／翻攝
高雄戴姓男子無照駕駛營業大貨車撞死機車女騎士，肇事後逃逸判刑更重。記者古和純／翻攝
高雄戴姓男子無照駕駛營業大貨車撞死機車女騎士，肇事後逃逸判刑更重。記者古和純／翻攝
高雄戴姓男子無照駕駛營業大貨車撞死機車女騎士，肇事後逃逸判刑更重。記者古和純／翻攝

職業 駕照 骨折

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