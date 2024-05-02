高雄男「越級」開營業大貨車 撞死人還心狠肇逃判決曝

高雄戴姓男子2022年10月僅有大貨車駕照，卻越級駕駛「營業」大貨車行駛於楠梓區藍田路與大學西路口時，因闖紅燈攔腰撞上無照騎車的蔡女，戴當下不顧蔡安危逃離現場，3天後，蔡因多重外傷死亡；上周五，橋頭地院依未領有駕駛執照駕車過失致人於死罪，判戴10月徒刑；另肇事致人於死逃逸罪，判1年2月徒刑。應執行刑1年10月。

判決書中，戴向檢方、法院坦承犯行，並有證人指稱當時戴闖紅燈，以致撞上騎士釀禍，戴的交通違失與蔡女頭部外傷合併顱內出血與顱骨骨折、右鎖骨、右肩胛骨骨折等傷害死因有必然因果關係。