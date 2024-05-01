紅衣男闖新北台1高架攔車 警追查身分將罰5百元
新北市新莊區台1線高架道路日前驚見有人在車道上揮舞雙手，疑似要攔車，引起警方重視並追查這名男子身分。警方表示，男子已違法，若傳喚到案將依法處新台幣500元罰鍰。
新北市警察局新莊分局今天以訊息說明，警方在昨天下午5時許得知社群網路貼出一則影片，可以看到一名身穿紅衣的男子在新莊區新北大道二段318號前的台1線高架道路上，揮舞雙手疑似在攔車。
由於男子阻礙車輛通行的動作可能危及行車，影片中，男子疑見來車高速逼近急閃到路邊，才未被車輛撞及，場面驚險。
警方表示，經查，110報案系統及轄區派出所均未接獲報案。警方目前正調閱監視畫面追查這名男子身分，並將依違反道路交通管理處罰條例，開罰500元。
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