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台中梧棲北堤釣客失足落海 海巡救生艇拉起送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名釣客今天在台中梧棲漁港北場釣魚時不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所執勤人員接獲民眾通報，出動救生艇救援，並通報相關單位到場，迅速將釣客救上岸，送醫治療。

今天上午9點10分，梧棲安檢所執行勤務時接獲民眾通報，在北堤發現一名釣客，有穿救生衣，垂釣時不慎失足落海，梧棲安檢所人員獲報後立即派遣巡邏組及救生艇組救援。

巡邏組抵達漁港北堤現場發現落海釣客，立即投擲救生圈供落海釣客建立浮力，救生艇抵達落海水域，順利將落海釣客救起；這名釣客在梧棲漁港北堤釣魚，因地面濕滑不慎失足落海，台中港務消防隊防風林分隊及台中港務警察總隊北堤中隊也派員到場協助，消防隊人員初步檢視釣客意識清醒，傷勢為鼻子及右手臂擦挫傷，送往梧棲童綜合醫院治療。

獲救釣客感謝海巡、消防及警察單位的即時救援讓他能安全回來；第三岸巡隊表示，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，立即撥打118免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助。

一名釣客今天在台中梧棲北堤釣客落海，海巡獲報立即到場救人。圖／海巡署提供
一名釣客今天在台中梧棲北堤釣客落海，海巡獲報立即到場救人。圖／海巡署提供

安檢 梧棲 海巡署

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