快訊

貴婦奈奈公公涉詐欺逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

詹雅雯遭猥褻半年兇手發聲道歉？ 經紀人澄清：並非當事人

失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄70歲獨居老翁上周二來到小崗山登山健行，隔兩三天就會前來岡山探望的家屬發現，老翁未攜手機外出，自上山後竟音訊全無，由於，近來南部上空對流雲系旺盛，時而閃雷、風強雨驟，家屬憂心老翁遭遇危險，昨焦急報案，經市議員黃秋媖與警消、熱心民眾等漏夜搜山，可惜暫無所獲；據知，今天搜救隊將啟動無人機入山協尋。

高雄市議員黃秋媖指出，老翁於上月23日從武財神進入小崗山之後，自此無下落，今天下午高雄市消防局出動成立搜救小組，從崗山之眼平台啟動無人機，高空搜山找尋老翁下落。

據悉，昨天下午6時許，壽天派出所獲知轄區老翁上山失蹤且超過1周， 所長何季勳穿著皮鞋就帶隊上山搜救，不巧，昨晚傍晚時分下起暴風大雨，眾人漏夜搜尋老翁動向，直至天亮才暫告休息。何指出，由於老翁並未攜帶手機在身，無法直接以特定座標定位地毯式搜尋，目前則以老翁可能行進的健行路線擴大範圍搜救。

高雄市消防局啟動無人機搜山救援失蹤老翁。圖／高雄市議員黃秋媖提供
高雄市消防局啟動無人機搜山救援失蹤老翁。圖／高雄市議員黃秋媖提供

延伸閱讀

高雄半屏山規畫「南側生態廊道」 串連高鐵與蓮池潭

胖虎＋肥龍降臨港都！【我不是胖虎】期間限定店高雄夢時代開跑 6大打卡點記得拍

汽修廠配線短路起火2死…廣告招牌影響搜救 老闆及房東不認罪不宣告緩刑

桃園現有13架無人機救災助 消防局將成立無人機義消分隊

相關新聞

失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救

高雄70歲獨居老翁上周二來到小崗山登山健行，隔兩三天就會前來岡山探望的家屬發現，老翁未攜手機外出，自上山後竟音訊全無，由...

高雄左營翠峰國宅起2次火 屋主稱不慎燒床鋪棉被...警帶回管束

高雄市左營區翠峰國宅今天上午發生火警，警、消到場時，屋主余姓男子已經自行撲滅火勢，約1個多小時，火勢再燒起，他稱自己點燃...

影／國三2屁孩被抓無照 憤朝派出所砸蛋...警喊「衝三小」畫面曝

北市萬華分局青年路派出所今天凌晨2點多，遭兩名國三生砸雞蛋，玻璃大門、值班台都有蛋液，員警發現立刻上前制止，經了解，原來...

假觀光真賣淫 南警查獲42歲越籍女子送法辦

台南市中西區忠義路某公寓大樓，被民眾檢舉有人從事色情按摩性交易，員警昨天下午5點多前往查緝，在大樓3樓房間內當場查獲38...

新北海山警分局2新所長布達 嚴打犯罪豐富資歷成焦點

新北市警局海山分局今天上午舉行新任所長布達典禮，轄內民代、里長及地方仕紳也都到場觀禮。海山分局長陳保緒親自介紹新任新海所...

緊盯「山道猴子」 台7乙喀擦照相開罰後飆車銳降

桃園市台7乙線蜿蜒道路「山道猴子」重機飆車朝聖勝地，桃園市警局在台7乙線8.2至12.1公里設置區間測速、加2支固定測速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。