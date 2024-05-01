失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救
高雄70歲獨居老翁上周二來到小崗山登山健行，隔兩三天就會前來岡山探望的家屬發現，老翁未攜手機外出，自上山後竟音訊全無，由於，近來南部上空對流雲系旺盛，時而閃雷、風強雨驟，家屬憂心老翁遭遇危險，昨焦急報案，經市議員黃秋媖與警消、熱心民眾等漏夜搜山，可惜暫無所獲；據知，今天搜救隊將啟動無人機入山協尋。
高雄市議員黃秋媖指出，老翁於上月23日從武財神進入小崗山之後，自此無下落，今天下午高雄市消防局出動成立搜救小組，從崗山之眼平台啟動無人機，高空搜山找尋老翁下落。
據悉，昨天下午6時許，壽天派出所獲知轄區老翁上山失蹤且超過1周， 所長何季勳穿著皮鞋就帶隊上山搜救，不巧，昨晚傍晚時分下起暴風大雨，眾人漏夜搜尋老翁動向，直至天亮才暫告休息。何指出，由於老翁並未攜帶手機在身，無法直接以特定座標定位地毯式搜尋，目前則以老翁可能行進的健行路線擴大範圍搜救。
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