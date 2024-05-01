婦人市場偷雞腿 失風遭逮、家屬陪同尋和解

苗栗縣62歲周姓婦人在竹南第2公有市場購買肉品，日前趁業者結帳不注意時偷走1隻雞腿，第2次再度行竊時則當場被逮。家屬陪同到攤位尋求和解，不過攤商已報警處理。

根據攤商在臉書地方社團分享的影片顯示，周姓婦人於4月30日到竹南第2公有市場內雞肉攤採買，結帳時刻意詢問業者問題，同時利用塑膠袋掩護，順手牽羊1隻雞腿準備離去，被另名眼尖員工發現，當場出聲制止。

攤商員工今天說，婦人昨天失手後隨即掉頭離去，因4月11日也曾發生類似狀況，連忙請老闆調出監視器畫面，確認2次行竊為同1人，馬上追出去，婦人已不見蹤影，因此將影片PO上網希望發揮嚇阻作用。

攤商指出，婦人11日也是以類似手法行竊，先在攤位前東挑西選，不斷把身上的背包口撐大，最後趁著店家找錢不注意時，直接把雞腿塞進包包內。他說，1隻雞腿頂多損失新台幣200元，「在意的不是金錢，而是厭惡這種偷竊行為」。

周姓婦人今天由家屬陪同到攤位尋求和解，不過攤商已報警處理。

苗栗縣警察局竹南分局偵查隊副隊長賈立任指出，經調閱監視器畫面，婦人先購買部分肉品，於結帳時利用背包、購物袋遮蔽店員視線，趁機行竊，已聯繫婦人到案，並依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。