快訊

貴婦奈奈公公涉詐欺逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

詹雅雯遭猥褻半年兇手發聲道歉？ 經紀人澄清：並非當事人

婦人市場偷雞腿 失風遭逮、家屬陪同尋和解

中央社／ 苗栗縣1日電

苗栗縣62歲周姓婦人在竹南第2公有市場購買肉品，日前趁業者結帳不注意時偷走1隻雞腿，第2次再度行竊時則當場被逮。家屬陪同到攤位尋求和解，不過攤商已報警處理。

根據攤商在臉書地方社團分享的影片顯示，周姓婦人於4月30日到竹南第2公有市場內雞肉攤採買，結帳時刻意詢問業者問題，同時利用塑膠袋掩護，順手牽羊1隻雞腿準備離去，被另名眼尖員工發現，當場出聲制止。

攤商員工今天說，婦人昨天失手後隨即掉頭離去，因4月11日也曾發生類似狀況，連忙請老闆調出監視器畫面，確認2次行竊為同1人，馬上追出去，婦人已不見蹤影，因此將影片PO上網希望發揮嚇阻作用。

攤商指出，婦人11日也是以類似手法行竊，先在攤位前東挑西選，不斷把身上的背包口撐大，最後趁著店家找錢不注意時，直接把雞腿塞進包包內。他說，1隻雞腿頂多損失新台幣200元，「在意的不是金錢，而是厭惡這種偷竊行為」。

周姓婦人今天由家屬陪同到攤位尋求和解，不過攤商已報警處理。

苗栗縣警察局竹南分局偵查隊副隊長賈立任指出，經調閱監視器畫面，婦人先購買部分肉品，於結帳時利用背包、購物袋遮蔽店員視線，趁機行竊，已聯繫婦人到案，並依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

延伸閱讀

遭爆剁雞腿還劈腿 沈建宏約砲奶妹「花錢不算」道歉了

女友Bella控沈建宏劈腿 心死諷「祝你賣雞腿跟偷吃一樣順利！」

沈建宏賣2千萬房「市場賣雞腿」 曹西平爆料：很多藝人失業借錢

全班考試及格爽嗑大餐！「吊車尾小警犬」發現只有自己沒得吃 望著領犬員委屈落淚

相關新聞

失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救

高雄70歲獨居老翁上周二來到小崗山登山健行，隔兩三天就會前來岡山探望的家屬發現，老翁未攜手機外出，自上山後竟音訊全無，由...

高雄左營翠峰國宅起2次火 屋主稱不慎燒床鋪棉被...警帶回管束

高雄市左營區翠峰國宅今天上午發生火警，警、消到場時，屋主余姓男子已經自行撲滅火勢，約1個多小時，火勢再燒起，他稱自己點燃...

影／國三2屁孩被抓無照 憤朝派出所砸蛋...警喊「衝三小」畫面曝

北市萬華分局青年路派出所今天凌晨2點多，遭兩名國三生砸雞蛋，玻璃大門、值班台都有蛋液，員警發現立刻上前制止，經了解，原來...

假觀光真賣淫 南警查獲42歲越籍女子送法辦

台南市中西區忠義路某公寓大樓，被民眾檢舉有人從事色情按摩性交易，員警昨天下午5點多前往查緝，在大樓3樓房間內當場查獲38...

新北海山警分局2新所長布達 嚴打犯罪豐富資歷成焦點

新北市警局海山分局今天上午舉行新任所長布達典禮，轄內民代、里長及地方仕紳也都到場觀禮。海山分局長陳保緒親自介紹新任新海所...

緊盯「山道猴子」 台7乙喀擦照相開罰後飆車銳降

桃園市台7乙線蜿蜒道路「山道猴子」重機飆車朝聖勝地，桃園市警局在台7乙線8.2至12.1公里設置區間測速、加2支固定測速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。