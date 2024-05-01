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影／國三2屁孩被抓無照 憤朝派出所砸蛋...警喊「衝三小」畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市萬華分局青年路派出所今天凌晨2點多，遭兩名國三生砸雞蛋，玻璃大門、值班台都有蛋液，員警發現立刻上前制止，經了解，原來是2小時前，被開抓到無照駕駛的兩名少年因心生不滿，合謀「丟雞蛋」報復。

丟雞蛋畫面曝光，只見一名少年用右手按壓開啟派出所玻璃門，接著從口袋投擲雞蛋，3秒內丟5顆，派出所內員警見狀，直接奪門而出大喊「衝三小」，將人押回派出所偵辦。

警方指出，昨天深夜11點多，兩名國三少年騎車經過派出所門口，員警看到2人雙載、未帶安全帽，立刻攔下，一看就知道是未成年，確認身分後，當場開出機車無照駕駛1萬2000元至2萬4000元罰鍰，並禁止駕駛、扣車。

孰料2人不爽吃罰單、機車又被扣車，認為員警「針對性執法」，2小時後合謀返回被開罰單的青年路派出所，一名少年假意向值班員警詢問扣車問題，值班員警熱心帶他至扣車地點說明，另一名少年趁隙朝派出所內丟5顆雞蛋。

2人犯案後沒有逃離，當場被抓回派出所，警詢後依社維法第85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，開出1萬2000元以下罰鍰。

北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。影／黑色豪門企業、記者翁至成翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。影／黑色豪門企業、記者翁至成翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
丟雞蛋畫面曝光，只見一名少年用右手按壓開啟派出所玻璃門，接著從口袋投擲雞蛋，3秒內丟5顆，派出所內員警見狀，直接奪門而出大喊「衝三小」，將人壓回派出所偵辦。圖／擷取自黑色豪門企業
丟雞蛋畫面曝光，只見一名少年用右手按壓開啟派出所玻璃門，接著從口袋投擲雞蛋，3秒內丟5顆，派出所內員警見狀，直接奪門而出大喊「衝三小」，將人壓回派出所偵辦。圖／擷取自黑色豪門企業
萬華警方在青年路派出所前，當場攔查未戴安全帽雙載的少年，開出無照駕駛罰單並扣車。記者翁至成／翻攝
萬華警方在青年路派出所前，當場攔查未戴安全帽雙載的少年，開出無照駕駛罰單並扣車。記者翁至成／翻攝

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