通霄國中校園有蛇 學生機警以掃把控制報案

苗栗縣通霄國中校園昨天上午發現1條花浪蛇侵入，學生第一時間以掃把控制，向「119」報案，苗栗縣義消總隊協會人員趕到迅速捉蛇移除，雖花浪蛇無毒，過程有驚無險。

通霄國中在虎頭山下，校園至善樓電梯旁1樓地板，昨天上午7點半左右，發現1條約50分分的小蛇，有學生發現，立刻以掃把將蛇掃向牆角，並報「119」，由縣府消防局委託捉蛇的義消總隊協會人員到場，確認是無毒花浪蛇，並快速移除，校長羅士侃說，校園鄰近虎頭山，並有定期除草，第一次發生蛇隻人侵，校方會加強宣導，提醒師生注意。