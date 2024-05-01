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通霄國中校園有蛇 學生機警以掃把控制報案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣通霄國中校園昨天上午發現1條花浪蛇侵入，學生第一時間以掃把控制，向「119」報案，苗栗縣義消總隊協會人員趕到迅速捉蛇移除，雖花浪蛇無毒，過程有驚無險。

通霄國中在虎頭山下，校園至善樓電梯旁1樓地板，昨天上午7點半左右，發現1條約50分分的小蛇，有學生發現，立刻以掃把將蛇掃向牆角，並報「119」，由縣府消防局委託捉蛇的義消總隊協會人員到場，確認是無毒花浪蛇，並快速移除，校長羅士侃說，校園鄰近虎頭山，並有定期除草，第一次發生蛇隻人侵，校方會加強宣導，提醒師生注意。

縣府農業處指出，學生第一時間處理正確，天氣漸熱，蛇類活動頻繁，農業處一再宣導，如果發現蛇隻保持冷靜，與蛇的頭部至少約1個蛇身長的適當距離，觀察蛇爬行的動向，隨手可取得的掃把及畚斗，在第一時間將蛇輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶中，將上蓋密封，撥打「119 」，請求協助後續處理。

苗栗縣通霄國中校園昨天上午發現1條花浪蛇侵入，苗栗縣義消總隊協會人員到場迅速捉蛇移除，圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣通霄國中校園昨天上午發現1條花浪蛇侵入，苗栗縣義消總隊協會人員到場迅速捉蛇移除，圖／苗栗縣政府消防局提供

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