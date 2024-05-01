快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市三重警分局過半派出所換新所長 今天布達

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局共設11個派出所，其中6所加上交通分隊共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山主持布達典禮，邀請三重地區里長、民代、仕紳及民防、義警、志工、巡守隊、警友站成員到場觀禮。

這次職務調動，其中3人原本就在三重警分局服務，包括三重派出所長由原永福派出所長汪佐凌接任、二重派出所長由原秘書室巡官施宗源接任、交通分隊中隊長由原秘書室巡官方俊嵐接任。

其餘5名所長則是從其他警分局調至三重，包括光明派出所長由原新莊分局中平派出所長郭坤杰接任、永福派出所長由原新店分局頂城派出所長陳相宇接任、大同派出所長由原中和分局秀山派出所長張宇翰接任、長泰派出所長由原新莊分局交通分隊長陳彥志接任。

分局長黃南山在布達典禮中，除向觀禮來賓一一介紹7名新任主管，並期勉他們發揮所長、帶領員警深入社區，確實做好治安、交通、為民服務相關工作。

新北市三重警分局共有6個派出所所長、以及交通分隊中隊長共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山主持布達典禮。圖／警方提供
新北市三重警分局共有6個派出所所長、以及交通分隊中隊長共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山主持布達典禮。圖／警方提供
新北市三重警分局共有6個派出所所長、以及交通分隊中隊長共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山（前排右二）主持布達典禮。圖／警方提供
新北市三重警分局共有6個派出所所長、以及交通分隊中隊長共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山（前排右二）主持布達典禮。圖／警方提供

延伸閱讀

新北1800萬補助快申請 強震後建物共用區修繕今實施

新北鶯歌凌晨碰聲巨響...黃牌重機失控自撞分隔島 騎士送醫亡

北市首創「離線權」新北不跟進 勞工局長：沒有法源

遭批延誤核定災區釀新北災民無震災補助 消防署回應了

相關新聞

巡路員、警員枉死 檢指簡嫌病發時有殺人意念釀3死憾事

新北市簡姓男子在貢寮區澳底漁港涉嫌偷竊小貨車後，開往基隆途中先追撞劉姓巡路員致死，又開車衝入分駐所，造成蘇姓警員死亡。簡...

通霄國中校園有蛇 學生機警以掃把控制報案

苗栗縣通霄國中校園昨天上午發現1條花浪蛇侵入，學生第一時間以掃把控制，向「119」報案，苗栗縣義消總隊協會人員趕到迅速捉...

曬不到棉被嗆竹聯幫罵獄卒 北監受刑人遭訴

矯正署台北監獄台北分監一名楊姓受刑人，去年12月30日下午僅因懷疑監獄蔡姓管理員，刻意拖延他外出曝曬棉被和茶桶的時間，竟...

高雄男暗夜搗毀前妻家門口家具 不到半小時投案

高雄市三民區大昌二路1處透天後樓房，遭男子持棍棒砸毀門口的機車及家具，住戶下樓發現一片狼籍，報警查辦，滋事者不久也習投案...

新北市三重警分局過半派出所換新所長 今天布達

新北市三重警分局共設11個派出所，其中6所加上交通分隊共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山主持布達典禮，邀請三重地...

曾是神風特攻隊訓練基地 建國眷村重要意象被撞毀

雲林虎尾建國眷村是早年的空軍眷村，也是全台唯一的農村型眷村，是雲林縣重要歷史建築聚落，至今仍保有1970年代建村時設置的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。