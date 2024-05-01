新北市三重警分局過半派出所換新所長 今天布達

新北市三重警分局共設11個派出所，其中6所加上交通分隊共7名主管職務異動，今天上午由分局長黃南山主持布達典禮，邀請三重地區里長、民代、仕紳及民防、義警、志工、巡守隊、警友站成員到場觀禮。

這次職務調動，其中3人原本就在三重警分局服務，包括三重派出所長由原永福派出所長汪佐凌接任、二重派出所長由原秘書室巡官施宗源接任、交通分隊中隊長由原秘書室巡官方俊嵐接任。

其餘5名所長則是從其他警分局調至三重，包括光明派出所長由原新莊分局中平派出所長郭坤杰接任、永福派出所長由原新店分局頂城派出所長陳相宇接任、大同派出所長由原中和分局秀山派出所長張宇翰接任、長泰派出所長由原新莊分局交通分隊長陳彥志接任。