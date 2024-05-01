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宜蘭三星鄉工廠起火2樓竄出濃濃黑煙 原因不明

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉集賢一路一處工廠今天上午9時許起火，鐵皮工廠2樓全面燃燒，濃濃黑煙竄上天際，三星鄉的田間大老遠就能看到；消防局出動人車救援，全力澆灌，目前火勢熄滅，初步調查沒有人員受困傷亡，起火原因尚待調查。

起火工廠位於安農溪畔、鄉立游泳池附近，是一處製造抽風機風管工廠，高2層，占地約40坪，起火位置在工廠2樓辦公室區域，幾乎燃燒整個2樓，較未波及1樓，火焰與黑煙從窗戶與通風口竄出，隔大老遠就能看到；由於今天是五一勞動節，廠內無人上班。

消防局表示，上午9時35分獲報，陸續出動第二大隊、三星、大同、羅東、廣興、馬賽、員山分隊，39分三星車組率先到達，初步調查無人受困，布線搶救澆灌，10時15分許初步控制火勢，51分許撲滅，目前無法確定起火原因，後續由火災調查科調查。

起火處位於工廠2樓，燃燒約40坪的範圍，火焰與濃煙竄出，隔大老遠就能看到。圖／消防局提供
起火處位於工廠2樓，燃燒約40坪的範圍，火焰與濃煙竄出，隔大老遠就能看到。圖／消防局提供
宜蘭三星鄉集賢一路工廠起火，目前火勢已被撲滅，無人受困受傷，起火原因尚待調查。圖／消防局提供
宜蘭三星鄉集賢一路工廠起火，目前火勢已被撲滅，無人受困受傷，起火原因尚待調查。圖／消防局提供

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