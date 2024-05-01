宜蘭三星鄉工廠起火2樓竄出濃濃黑煙 原因不明
宜蘭三星鄉集賢一路一處工廠今天上午9時許起火，鐵皮工廠2樓全面燃燒，濃濃黑煙竄上天際，三星鄉的田間大老遠就能看到；消防局出動人車救援，全力澆灌，目前火勢熄滅，初步調查沒有人員受困傷亡，起火原因尚待調查。
起火工廠位於安農溪畔、鄉立游泳池附近，是一處製造抽風機風管工廠，高2層，占地約40坪，起火位置在工廠2樓辦公室區域，幾乎燃燒整個2樓，較未波及1樓，火焰與黑煙從窗戶與通風口竄出，隔大老遠就能看到；由於今天是五一勞動節，廠內無人上班。
消防局表示，上午9時35分獲報，陸續出動第二大隊、三星、大同、羅東、廣興、馬賽、員山分隊，39分三星車組率先到達，初步調查無人受困，布線搶救澆灌，10時15分許初步控制火勢，51分許撲滅，目前無法確定起火原因，後續由火災調查科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言