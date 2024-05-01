宜蘭三星鄉工廠起火2樓竄出濃濃黑煙 原因不明

宜蘭三星鄉集賢一路一處工廠今天上午9時許起火，鐵皮工廠2樓全面燃燒，濃濃黑煙竄上天際，三星鄉的田間大老遠就能看到；消防局出動人車救援，全力澆灌，目前火勢熄滅，初步調查沒有人員受困傷亡，起火原因尚待調查。

起火工廠位於安農溪畔、鄉立游泳池附近，是一處製造抽風機風管工廠，高2層，占地約40坪，起火位置在工廠2樓辦公室區域，幾乎燃燒整個2樓，較未波及1樓，火焰與黑煙從窗戶與通風口竄出，隔大老遠就能看到；由於今天是五一勞動節，廠內無人上班。