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小手緊抓桌腳！桃消前進幼兒園防災宣導 萌孩超認真

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局埔子分隊舉辦以防震及「安全童行，埔子分隊走進幼稚園」為主題的防火宣導活動，結合桃園市消防局的「異桃界防災士」，邀請幼兒園的孩童與消防哥哥姐姐們進行一系列的體驗關卡，希望可以提高幼兒對災害逃生的認知，並教導他們如何應對火災及震災危險。

桃園市埔子消防分隊昨至茶米花田幼兒園，與小朋友進行一系列的關卡體驗活動，除了教小朋友們應對近來頻繁發生的地震，更帶領小朋友們走進消防員們的世界裡穿上小小消防衣，開啟迷你消防員的人生。

體驗活動中，消防員們利用生動的故事教導小朋友們遇到地震時，可以唸出口訣『趴下、掩護、穩住』，並運用課堂的桌椅來加深小朋友對於災害應變的深刻印象，小朋友趴在桌子底下，以小小的雙手緊抱桌腳，認真又可愛的模樣萌壞眾人。

埔子消防分隊長江宗晏表示，能走進幼兒園，讓小朋友及家長共同學習防災知識，除了能加深親子間的共同回憶，更能讓民眾了解面對災害發生時，應該有的緊急應對措施。事先模擬火災及地震發生時的逃生路線十分的重要，藉由實際操作的方式，這些國家未來主人翁們從小落實防火防災的觀念，也能讓小朋友回家後跟家人分享，將防火防災的觀念傳達給身邊所有的人。

桃園市埔子消防分隊昨至茶米花田幼兒園，與小朋友進行一系列的關卡體驗活動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市埔子消防分隊昨至茶米花田幼兒園，與小朋友進行一系列的關卡體驗活動。記者周嘉茹／翻攝
消防體驗活動中小朋友趴在桌子底下，以小小的雙手緊抱桌腳，可愛十足。記者周嘉茹／翻攝
消防體驗活動中小朋友趴在桌子底下，以小小的雙手緊抱桌腳，可愛十足。記者周嘉茹／翻攝
小朋友們在埔子分隊舉辦的體驗活動中換上小小消防衣，化身迷你消防員不亦樂乎。記者周嘉茹／翻攝
小朋友們在埔子分隊舉辦的體驗活動中換上小小消防衣，化身迷你消防員不亦樂乎。記者周嘉茹／翻攝

消防員

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