小手緊抓桌腳！桃消前進幼兒園防災宣導 萌孩超認真

桃園市消防局埔子分隊舉辦以防震及「安全童行，埔子分隊走進幼稚園」為主題的防火宣導活動，結合桃園市消防局的「異桃界防災士」，邀請幼兒園的孩童與消防哥哥姐姐們進行一系列的體驗關卡，希望可以提高幼兒對災害逃生的認知，並教導他們如何應對火災及震災危險。

桃園市埔子消防分隊昨至茶米花田幼兒園，與小朋友進行一系列的關卡體驗活動，除了教小朋友們應對近來頻繁發生的地震，更帶領小朋友們走進消防員們的世界裡穿上小小消防衣，開啟迷你消防員的人生。

體驗活動中，消防員們利用生動的故事教導小朋友們遇到地震時，可以唸出口訣『趴下、掩護、穩住』，並運用課堂的桌椅來加深小朋友對於災害應變的深刻印象，小朋友趴在桌子底下，以小小的雙手緊抱桌腳，認真又可愛的模樣萌壞眾人。