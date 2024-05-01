影／測試行人帝王條款？ 高雄男站軌道旁不甩輕軌鳴喇叭10多秒
高雄1名男子昨天晚間穿越高雄輕軌軌道區，疑因停等路口紅燈就站在軌道旁，但不巧輕軌列車正要通過路口，他任由輕軌列車司機長停車長鳴喇叭10多秒，仍不為所動，後來綠燈亮起，便逕自穿越軌道離去。今天影像經路人貼網，直稱男子要對輕軌「測試帝王條款」。
網傳影片，昨晚8時35分，這名男子在高雄市三民區大順路與建工路口輕軌高雄高工站，要穿越高雄輕軌軌道區，卻在軌道紅磚區，站在人行穿越道前，背對著軌道區、手扶旁邊的交通標誌桿，等待穿越大順路，但是正好輕軌列車自高雄高工站發動，因他站在軌道區，列車被迫停下。
輕軌列車司機對男子長鳴喇叭10多秒，但男子似乎不知道背後有列車要通過，直站在人行穿越道前，望著右方大順路的來車，等綠燈亮起，便穿越大順路往建工路離去。
由於行人走行人穿越道有優先權，被視為「行人帝王條款」，網傳直稱這名男子似乎要「對輕軌測試帝王條款」，警方見到網傳影片也相當意外。
今天上午8時許，高雄市警捷運隊、三民二分局及高雄捷運公司到場會勘，並調閱路口監錄系統畫面，發現影片上的男子是站在軌道區內等綠燈，因距離軌道只有幾十公分，輕軌列車被迫停車，但他似乎不知道列車對他長鳴喇叭，直到綠燈亮起便離去。
警方表示，男子所站的地方是行人穿越道，屬於與輕軌的共用路口，男子遇穿越馬路遇紅燈，應即退到站體區，將在查出男子身分後，依據道路交通管理處罰條例第45條1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」，可處600元到1800元罰鍰。
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