新北大橋下方男子送醫不治 警在台64線高架橋找到黃牌重機

新北市三重區重新堤外道，今天凌晨4時許發現1名男子重傷躺在新北大橋下方，救護車送醫急救仍回天乏術。警方稍後在上方台64線路旁找到黃牌重機，不像車禍，已聯繫家屬確認是39歲黃姓男子。

受傷男子凌晨4時32分被路過民眾發現躺在重新堤外道路，警方趕抵時，男子已無意識，消防隊救護人員到場緊急搶救，迅速送醫，急救後仍傷重不治。由於事發地點上方有幾座高架橋，員警至橋面上搜尋，於台64線高架道路找到1輛黃牌重機停妥在路旁。