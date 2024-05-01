影／新北台1高架驚見男子揮手攔車 警追查依法告發

新北市一名男子日前在台1高架道路上揮手攔車，民眾使用手機拍下過程上傳臉書社群，引發討論。新莊警分局表示，檢視畫面男子已明顯違反道路交通管理處罰條例，將循線通知他到案說明，並依法舉發。

據了解，臉書社群日前上傳一段影片，內容是一名男子站在新北市台1高架新莊路段，男子無視來往車流車速之快，舉著雙手揮舞擋道攔車。