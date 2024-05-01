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影／新北台1高架驚見男子揮手攔車 警追查依法告發
新北市一名男子日前在台1高架道路上揮手攔車，民眾使用手機拍下過程上傳臉書社群，引發討論。新莊警分局表示，檢視畫面男子已明顯違反道路交通管理處罰條例，將循線通知他到案說明，並依法舉發。
據了解，臉書社群日前上傳一段影片，內容是一名男子站在新北市台1高架新莊路段，男子無視來往車流車速之快，舉著雙手揮舞擋道攔車。
對此，新莊警分局表示，檢視畫面男子已明顯違反道路交通管理處罰條例，目前未接獲民眾檢舉，將調閱周邊監視器畫面，循線通知男子到案說明，並依道路交通管理處罰條例第78條1項4款之規定，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，罰處500元罰鍰。
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