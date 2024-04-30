南科園區死亡車禍！水泥預拌車右轉撞倒同向機車 女騎士慘遭輾斃

台南南科園區今下午發生死亡車禍，59歲女子騎乘機車行經新市區環東路一段、大業路口時正要右轉，卻被後方的水泥預拌車撞上，跌倒時又被捲入輪下，下肢變形、臟器外露已明顯死亡，詳細肇事原因有待南科保警隊調查釐清。

台南市消防局下午4時3分接獲報案，新市區環東路一段與大業路口有車禍，傷者受困大型車輛下方，派遣新市、南科分隊4車8人馳援，但到場時女子慘遭重車輾壓，肚皮腸流已經沒有生命跡象。

南科保警隊趕到現場處理，初步調查死者為59歲許姓女子，當時騎乘機車到十字路口正要右轉，卻被同向也要右轉的水泥車從後方追撞輾過，肇事朱姓駕駛表示他並未看到同向的機車，一轉彎才發現撞到人，詳細肇事原因仍待警方釐清。