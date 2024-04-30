影／酒後膽大？三重大叔們吃涼麵邊嗆「89運兵車」 慘遭7煞圍毆

新北市三重區日前有3名中年男子喝完酒在路邊攤吃涼麵，竟然跟路過廂型車互嗆，且是俗稱的「89運兵車」，更沒想到後面還跟了另2輛車，一共衝出7個人，在街上大打出手。警方最後將10人全部移送法辦。

據了解，51歲陳姓、59歲柯姓、49歲莊姓男子徹夜喝酒到天亮，22日清晨6時許再到三重區正義南路天台商圈吃涼麵，這時有1輛黑色Alphard廂型車開著窗路過。不知何故，吃麵陳男與車內後座乘客33歲蔡男對上眼，互看不爽對嗆。

也是剛喝過酒的蔡男伸長手對車外噴辣椒水，吃麵陳男從路邊拾起1根長約3米的塑膠水管，當成長茅反覆往車窗內猛戳。後來3輛車共有7個人衝下車，其中2人噴辣椒水、1人拿鐵棍，眾人圍攻陳男，一陣亂戰之後3車迅速駛離。

警方獲報趕抵，只剩吃麵3人在場，陳男胸口滿是鮮血，友人謊稱他被車撞，員警不相信，調閱監視器證明是街頭鬥毆，先協助陳男就醫，柯姓、莊姓2人帶回派出所調查。事後以車追人，當天下午先通知對方4人到案說明，26日又有2人到案、27日最後1人到案，這7人從19歲到39歲不等。

雖然挨打受傷的陳男不提告，警詢後仍將雙方10個人全部依刑法妨害秩序罪嫌函送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康