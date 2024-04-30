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影／金門女騎士出車禍倒臥雨中 3軍人幫撐傘
金門今天中午突下大雷雨，滂沱大雨造成不少地區傳出積水或淹水的災情。一名33歲張姓女子今天駕駛白色自用小客車，沿金湖鎮瓊徑路由小徑圓環往成功方向行駛，行至經武路口欲左轉時，不慎碰撞對向直行的32歲薛姓女騎士，薛女當場倒臥於大雨中，當時剛好3名軍人駕車經過該處，立即熱心下車協助撐傘，照顧傷者及引導往來車輛，讓不少民眾大呼，超有愛。
金湖分局表示，今天中午11時19分左右，張女駕駛BMW的白色自用小客車，沿金湖鎮瓊徑路由小徑圓環往成功方向行駛，至經武路口欲左轉時，不慎與對向薛女騎乘的重型機車發生碰撞，致薛女人跟機車當場撞飛，薛女手腳擦挫傷送衛福部金門醫院就醫，另張女則未受傷。
警方表示，當時下著大雨，這起交通險些造成交通大打結，好在有3名軍人駕車經過該處，立即熱心下車協助撐傘，並幫忙安撫照顧傷者及引導往來車輛，警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。
金門縣警察局金湖分局也提醒民眾，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口應做好「速度管理」、並做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照「道路交通管理處罰條例」第45條，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。
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