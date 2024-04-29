屏東縣鹽埔鄉深夜廟會爆發衝突現場一團亂

屏東縣鹽埔鄉新圍村一連三天舉行廟會，昨最後一天深夜廟埕廣場前爆發推擠衝突，網路流傳衝突影片，現場一團亂，兩方人馬不明原因發生推擠衝突，還有人直接拿法器打架，警方現場發現制止避免衝突再生。

農曆3月23日媽祖生日今年國曆5月1日， 4月27、28日周末假期，各廟宇多舉辦媽祖遶境廟會活動，鹽埔鄉新圍村慈天宮昨廟會活動接近尾聲，晚間9點50分時廟埕廣場突然爆發衝突，兩方人馬不明原因發生推擠、口角，現場一團混亂，還有人拿著法器衝入現場。