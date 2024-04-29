屏東縣鹽埔鄉深夜廟會爆發衝突現場一團亂
屏東縣鹽埔鄉新圍村一連三天舉行廟會，昨最後一天深夜廟埕廣場前爆發推擠衝突，網路流傳衝突影片，現場一團亂，兩方人馬不明原因發生推擠衝突，還有人直接拿法器打架，警方現場發現制止避免衝突再生。
農曆3月23日媽祖生日今年國曆5月1日， 4月27、28日周末假期，各廟宇多舉辦媽祖遶境廟會活動，鹽埔鄉新圍村慈天宮昨廟會活動接近尾聲，晚間9點50分時廟埕廣場突然爆發衝突，兩方人馬不明原因發生推擠、口角，現場一團混亂，還有人拿著法器衝入現場。
警方上前制止，現場民眾拉開兩方人馬，警方現場將兩人帶回釐清事發經過，其中一人後腦撕裂傷，兩人涉社會秩序維護法，影片在網路流傳，有另一廟方在衝突影片留言道歉。警方後續比對監視器畫面擴大清查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言