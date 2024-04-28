5人同遊北海岸…回程駕駛開車「度估」 淡水撞斷紅綠燈後翻覆
新北市淡水區淡金路四段今天下午3時許，有1輛轎車撞斷紅綠燈桿翻覆，車內3男2女自行爬出車外，28歲王姓男子聲稱因為精神不濟開車恍神自撞中央分隔島。幸好5人都只是肢體輕微疼痛，婉拒就醫。
據了解，這1車5人早上從新北市中和區出發到北海岸遊玩，下午返程車多擁擠，王姓男子精神不濟開車開到打瞌睡，在淡水區淡金路四段561巷口恍神自撞中央分隔島，把號誌燈桿都撞斷，轎車隨即翻覆4輪朝天，5人驚醒自行脫困，開門爬出車外。
燈桿傾倒占用雙向內側車道，警方和消防隊在現場初步清理，協助管制及疏導交通，王姓駕駛沒有喝酒，車禍詳情由員警調查釐清。新北市消防局第三大隊長陳志德表示，發生車禍高速撞擊時，切勿任意移動患者，應立刻向119報案，由救護人員檢查初步研判傷勢，才能避免傷害加重。
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