獨／細思極恐！男闖妙齡女住處辯「戀鞋癖」想偷鞋 她一看畫面氣炸報警

桃園市桃園區一名26歲女子指控，25日凌晨聽見家樓下鐵門疑似被打開，下樓查看竟目睹一名男子躺在家門外地板，當下男子被女子家人質問，脫口自己是「戀鞋癖」要偷鞋，但女子事後調出家門監視器，赫見男子竟是在地板上聞鞋「打手槍」，憤而向警方報案。

女子指出，25日凌晨2點多還沒入睡，突然聽到1樓外鐵門發出「ㄍㄧㄍㄧ」聲響，心想奇怪趕緊下樓確認，沒想到從窗戶探頭一望，竟目睹一個人躺在門口地板，當場嚇壞大吼，讓正在房內睡覺的父母驚醒衝下樓查看。

對此女子父親立刻出門質問，男子先是謊稱只是路過，因為鑰匙掉進院子才進門撿拾，之後面對質問才脫口自己有「戀鞋癖」，進門是為了偷鞋，並當場下跪頻頻道歉，稱「下次不會了」、「拜託原諒我」、「不要讓我家人知道」等，由於女子一家見男子年紀輕輕，認為是初犯，因此嚴厲警告後便要他快離開。

未料事後女子調閱家門監視器，竟發現男子同月18日深夜就已經來過家裡庭院，看起來熟門熟路，甚至2天闖入家門時，都是躺在地上邊聞鞋子「邊打手槍」，根本不是為了偷鞋，讓一家人氣炸，直言男子根本已經是慣犯，且行為相當猥褻，下定決心報案。

女子表示，家門口的庭院只有花草和鞋子，因此平時外側鐵門不會上鎖，只會鎖家裡的大門，當下會原諒男子是考量沒傷害到人，豈料事後發現男子竟在門外做猥褻動作且多次闖入，因此隔天火速到派出所報案。

女子再說，親妹妹得知男子姓名「覺得相當熟悉」，一翻手機赫然發現男子去年12月就送出臉書交友邀請及IG追蹤要求，但妹妹根本不認識對方，因此都沒有同意，一家人相當害怕身分被鎖定「不知道是否從很久之前就在觀察我們家了…」對此桃園警分局指出，目前已經掌握私闖民宅的23歲鄭姓男子身分，平時男子住在桃園市龜山區，並沒有前科，後續將通知男子到案說明。