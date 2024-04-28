快遞員援交沒見到正妹被騙3萬 詐團最常用這3種點數卡

詐騙集團用正妹照上網交友，稱兼職援交，要求購買遊戲點數支付，快遞員林姓男子花3萬元買點數，始終沒見到正妹。刑事局統計詐團最常利用的點數卡，前3名為App Store卡、MyCard、GASH卡，提醒上網交友要提高警覺。

林姓男子去年底在探探認識女網友，加為LINE好友，雙方談妥援交，他依指示購買3萬元的遊戲點數，傳送序號給對方，又接到自稱竹聯幫分子來電恐嚇，要求再買點數，他發覺受騙赴派出所報案。

刑事局統計點數詐騙，多數是假援交，在社群網站、交友軟體找被害人，加為LINE好友，稱兼職援交，要求以點數付費及充當保證金，若被害人不從，自稱黑道恐嚇；部分則是假網路拍賣，佯稱賣點數，收錢卻不提供點數。

據統計，詐團最常利用App Store卡、MyCard、GASH卡，在超商就能買到，詐團取得點數序號後，上網刊登廣告，折價販售銷贓。

刑事局說，上網交友要提高警覺，若對方要求買點數及提供序號，應撥打165反詐騙專線查證，可至165全民防騙網查詢涉詐LINE ID，並在臉書「全民反詐 一起說出來」分享，避免更多人受害。