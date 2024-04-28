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美式賣場爆衝突！他為買銅鑼燒甩開推車 車內2童受驚父喊告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄38歲于姓男子和家人到鼓山區美式賣場購物，兩名孩子坐在手推車上，疑因手推車擋到賴姓男子動線，賴男出手拉開手推車，害車上兩名幼子受驚嚇，于、賴兩人在場爆發爭執，警方獲報後到場，于堅持提告，為搶買銅鑼燒鬧到上警局，畫面曝光在網路引起熱議。

于男在PTT爆料，指昨天跟妻子帶著2個孩子去賣場購物，想要買草莓蛋糕給孩子，正低頭問推車裡的兒子要拿哪一盒，突然推車前端劇烈往右側前端甩出。

兩名孩子受到驚嚇，于男抬頭看到動手者為一名中年男子，對方拿了銅鑼燒就走，「我當下愣住3秒，立馬叫著他，詢問他為什麼要動手推有孩子在裡面的推車」，對方卻走回來大罵「你擋到我的路！」

兩人衝突引起周邊群眾圍觀，經賣場人員排解，暫時將兩人分開，于男原本想請賴男道歉就好，沒料對方卻堅持「你擋到我，拿不到銅鑼燒」，于見賴不可理喻，隨即報警，「就為了對方拿不到銅鑼燒毀了他的假日，跑去警局做筆錄。」

整個過程在網路曝光，引起網友熱議，網友無奈「擋到他用講就好，為什麼要去推車」、「還好他沒動手，辛苦了」、「小孩肯定嚇到」、「拿不到不能等一下？」

鼓山警分局今證實有接獲報案，員警抵達後，于男坐在手推車上的兩名幼子受到驚嚇，于男向員警表示稱其子手臂有撞到，要提出傷害告訴，警方依規定受理報案，並製作雙方警詢筆錄函送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局獲報後到場排解糾紛，于男（右）堅持提告，警方依規定受理報案。記者張議晨／翻攝
鼓山警分局獲報後到場排解糾紛，于男（右）堅持提告，警方依規定受理報案。記者張議晨／翻攝

推車 提告 賣場

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