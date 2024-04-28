受災藥局遭冒名！詐團消費花蓮震災 透過網路賣藥詐騙

花蓮市富凱大飯店在0423強震後傾斜，縣府緊急拆除，隔鄰藥局報案指店名遭詐團冒用上網銷售藥材；花蓮分局指出，目前雖未接獲民眾因此遭到詐騙，但已協助下架查辦。

花蓮縣警察局花蓮分局表示，軒轅派出所於4月26日受理民眾報案指稱其所經營藥局，因地處0423震災倒塌知名飯店旁，遭人盜用名義於臉書（Facebook）販售藥品。

業者無奈指出，已遭地震波及受災，店名還遭詐團冒用，已經向警方報案；另有詐騙集團冒名服飾公司，在臉書上打著受到地震災害、便宜出清服飾的廣告。

花蓮分局呼籲民眾，遇疑似以震災為由方式在網路兜售商品，務必小心查證，若有發現疑似詐騙行為，可立即撥打110或165查證，避免自身權益受損；警方於震災後對治安、交通維護更秉持嚴謹決心，也加強防詐宣導及網路巡邏。