影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

彰化縣員林市員南路有應媽祠前方昨天下午近3點發生一死二傷車禍，61歲黃男駕駛小貨車行經員南路該段彎道下坡處時，突失控跨越雙黃線、撞上對向的有應媽祠，也波及在廟前拜拜、聊天的二婦人受輕傷，黃男送醫後，傷重不治。

有應媽祠車禍影音今曝光，這已是三年多來第三次撞車事件，警方初步調查，昨天下午近3時，黃男開著藍色小貨車載運木材要下山，突在員南路彎道下坡路段失控跨越雙黃線撞向對向有應媽祠後，再往前衝撞到一輛停放路邊的小巴後才停下來，當時正在有應媽祠前方拜拜和聊天的吳女(49歲)、溫婦(63歲)也被波及擦挫傷。

車禍後，小貨車車頭撞凹，黃男被夾在車內頭破血流，消防人員用破壞剪機具破壞車體後，將人救出，但黃男已意識不清，送員林基督教醫院，黃男頭部重創、身體多處骨折，急救後仍傷重不治，初步調查黃男酒測值為0，但有低血糖症狀，而被擦撞的吳女小腿縫了7針，溫婦則是身體多處擦傷，肇事原因警方調查中。

員林市林厝里里長蕭富子說，此下坡路段三年多來已發生第三次嚴重車禍，二年前一輛水泥車先撞上前方工程車，再撞進「有應媽祠」門口，駕駛也受傷，為防止再車禍，相關單位已在轉彎處加固鐵製柱防撞，沒想到還是又發生車禍。