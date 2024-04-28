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影／台南市北區餐館失火 煎台燃燒連排油煙管也著火

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火，3名員工及時逃出報110滅火，消防分隊接獲報案後到場出水搶救，火勢約在14分鐘後撲滅。

「有餐館失火冒煙，請派人來滅火。」 台南市消防局救災救護指揮中心今天上午8點58分接獲報案，位於台南市北區立賢路一段某餐館失火，中心出動和緯、公園等消防分隊16車34人到場搶救。

餐館男員工說，1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火，3名員工及時逃出。消防人員表示，現場為2層連棟鐵皮建物，燃燒1樓煎台處，燃燒面積約1平方公尺。

消防局說，排油煙管或通風管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，營業場所可於排油煙管及通風管，設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒。

台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火冒煙。記者黃宣翰／攝影
台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火冒煙。記者黃宣翰／攝影

台南 火災

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