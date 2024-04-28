影／台南市北區餐館失火 煎台燃燒連排油煙管也著火
台南市北區立賢路一段餐館，今天上午近9點1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火，3名員工及時逃出報110滅火，消防分隊接獲報案後到場出水搶救，火勢約在14分鐘後撲滅。
「有餐館失火冒煙，請派人來滅火。」 台南市消防局救災救護指揮中心今天上午8點58分接獲報案，位於台南市北區立賢路一段某餐館失火，中心出動和緯、公園等消防分隊16車34人到場搶救。
餐館男員工說，1樓後方煎台處起火燃燒，連排油煙管也著火，3名員工及時逃出。消防人員表示，現場為2層連棟鐵皮建物，燃燒1樓煎台處，燃燒面積約1平方公尺。
消防局說，排油煙管或通風管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，營業場所可於排油煙管及通風管，設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言