投資型詐騙結合金融保單借款 六旬男子險被騙60萬

詐騙手法層出不窮，近來出現投資型詐騙結合金融保單借款，意圖騙走被害人的辛苦錢。60歲許姓男子前天到台南市中西區某銀行借出60萬準備投資，帶著錢在民生路二段要面交，熱心民眾警覺有異報警處理，警員到場向許勸說，許才保住辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所警員吳立文、王育彬前天下午2點多接獲報案，60歲許姓男子因通訊軟體接到不明投資訊息加入Line群組後，誆稱「某國際金融貸款經理」說服許投資，可借款60萬元購買貸款金融保單投資，穩賺不賠。

許不疑有他，到銀行借出60萬準備投資，帶著錢在民生路二段要面交，許找不到面交公司，熱心民眾告知這裡沒有此公司，警覺有異報警處理，警員到場向許勸說，許才保住辛苦積蓄。

許告知員警，他在網路社群接到不明投資訊息告知，投資60萬元會有高獲利，期間對方為取信許男，還發出有大量現金的照片引誘。所幸警方苦口婆心勸說攔阻，仔細說明這是詐騙一貫手法，許選擇相信警方後封鎖對方。

警員吳立文、王育彬還在攔阻許男遭詐時，當時天候強烈雷雨胞移入，不到10分鐘現場又來了另一名穿著雨衣70歲的陳姓老翁，他準備2萬8000元欲繳交律師公證費給詐團。

據了解，陳姓老翁他在網路上認識誆稱「某國際金融貸款經理」向其介紹貸款金融保單投資穩賺不賠，但需交2萬8000元律師公證費，另謊稱保險費用是2萬元、購買貸款金融保單後，會有優惠退還1萬9000元費用。