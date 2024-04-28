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投資型詐騙結合金融保單借款 六旬男子險被騙60萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙手法層出不窮，近來出現投資型詐騙結合金融保單借款，意圖騙走被害人的辛苦錢。60歲許姓男子前天到台南市中西區某銀行借出60萬準備投資，帶著錢在民生路二段要面交，熱心民眾警覺有異報警處理，警員到場向許勸說，許才保住辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所警員吳立文、王育彬前天下午2點多接獲報案，60歲許姓男子因通訊軟體接到不明投資訊息加入Line群組後，誆稱「某國際金融貸款經理」說服許投資，可借款60萬元購買貸款金融保單投資，穩賺不賠。

許不疑有他，到銀行借出60萬準備投資，帶著錢在民生路二段要面交，許找不到面交公司，熱心民眾告知這裡沒有此公司，警覺有異報警處理，警員到場向許勸說，許才保住辛苦積蓄。

許告知員警，他在網路社群接到不明投資訊息告知，投資60萬元會有高獲利，期間對方為取信許男，還發出有大量現金的照片引誘。所幸警方苦口婆心勸說攔阻，仔細說明這是詐騙一貫手法，許選擇相信警方後封鎖對方。

警員吳立文、王育彬還在攔阻許男遭詐時，當時天候強烈雷雨胞移入，不到10分鐘現場又來了另一名穿著雨衣70歲的陳姓老翁，他準備2萬8000元欲繳交律師公證費給詐團。

據了解，陳姓老翁他在網路上認識誆稱「某國際金融貸款經理」向其介紹貸款金融保單投資穩賺不賠，但需交2萬8000元律師公證費，另謊稱保險費用是2萬元、購買貸款金融保單後，會有優惠退還1萬9000元費用。

陳姓老翁在警方關懷說明勸說，並舉出諸多案例告知這是詐騙集團的投資詐騙手法，獲利金額根本無法領出，千萬別上當。才明白這全是一場投資騙局，同時感謝員警的幫忙攔阻，立即取消投資的念頭。海安派出所10分鐘內連續阻攔2人遭詐，擋下62萬8000元。

許姓男子(左)遇到假投資結合金融保單借款詐騙案，台南市警二分局海安派出所警員王育彬(右)苦口婆心勸說攔阻，保住他60萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
許姓男子(左)遇到假投資結合金融保單借款詐騙案，台南市警二分局海安派出所警員王育彬(右)苦口婆心勸說攔阻，保住他60萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
陳姓老翁(右)準備2萬8000元欲繳交律師公證費，海安派出所警員吳立文(左)關懷說明勸說，舉出諸多案例告知這是詐騙集團的詐騙手法。記者黃宣翰／翻攝
陳姓老翁(右)準備2萬8000元欲繳交律師公證費，海安派出所警員吳立文(左)關懷說明勸說，舉出諸多案例告知這是詐騙集團的詐騙手法。記者黃宣翰／翻攝

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