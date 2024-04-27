男騎黃牌重型機車疑天雨路滑 翻摔過護欄跌落邊坡送醫

新北市江姓男子今晚騎黃牌重型機車行經土城區擺街堡路往三峽方向，疑天雨路滑，不慎失控打滑翻摔過護欄跌落邊坡，由救護人員架梯救起送醫，暫無生命危險，事故確實發生因有待警方調查釐清。

新北市消防局今天晚上8時12分獲報，土城區擺接堡路往三峽火葬場方向發生車禍意外，有人受傷待救，消防車及救護人員迅速趕抵，發現機車騎士江男（22歲）跌落路旁邊坡，消防人員架梯爬下邊坡，費了一番功夫才將江男救起，江因全身多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送往板橋亞東醫院急救。

據了解，江男當時騎乘黃牌重型機車沿土城區擺街堡路往三峽火葬場方向行駛，因天雨路滑，行駛至肇事地點，疑似過彎失控自摔至護欄外邊坡。警方已依規定辦理相關交通測繪，並已聯繫江男家屬前往醫院，至於事故發生原因有待警方進一步調查釐清。