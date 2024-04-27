7年來涉多起偷渡案！曾釀3名越南人落海死亡 疑人蛇首腦新竹落網

海巡署偵防分署查緝人蛇集團，今天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕人蛇集團首腦陳姓男子。據了解，陳曾涉及多件非法載運越南人偷渡來台，還在台東造成3名越南人翻船落海死亡。

據了解，陳姓男子（50歲）因涉及策劃偷渡越南人來台，違反入出國及移民法，已被判刑8年多，但他未到案執行，2022年間經高雄、屏東地檢署發布通緝。

陳姓男子在近7年，涉及多起偷渡越南人來台案，其中2018年多名越南男女在台東偷渡上岸，搭乘橡皮艇搶灘，卻於海上翻覆落海，造成其中3人死亡。

海巡署偵查分署高雄查緝隊查出陳姓男子下落，今天會同屏東、嘉義、新竹、偵防查緝隊、特勤隊、高雄港務警察總隊及新竹市警察局第一分局等專案小組人員，在新竹縣新豐鄉1處偏僻鐵皮屋攻堅逮人，果然查獲陳姓男子，全案將依違反入出國及移民法移送法辦。