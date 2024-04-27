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跳蚤商店無法寄賣百萬鋼琴鑽石 女失控持剪刀傷人挨告
廖姓女子昨天下午請新北市五股區一家跳蚤市場商店，寄賣百萬鋼琴跟鑽石，店家表明無法寄賣，廖女情緒失控拿起店內剪刀朝李女揮劃，導致李女被劃傷。其他來客看見衝前制止奪刀。警方獲報到場雙方暫不提告，今天上午李女前往派出所控告傷害，警方受理將通知她到案說明，依法函送法辦。
據了解，廖姓女子（47歲）昨天下午4時許，獨自前往新北市五股區工商路一家跳蚤市場商店，廖女進入店內向店家表示，她有價值百萬的鋼琴和鑽石，想放在店家寄賣。
店主李女（43歲）聽後告知「這些物品不適合在這寄賣」婉拒，不料，廖女突然情緒失控，先是徒手攻擊李女，隨後又拿起店家一把剪刀，朝著李女身上揮劃，造成李女肢體些微劃傷。
其他顧客驚見，衝前搶下剪刀控制廖女，旋即報警協處。警、消報派員迅速趕抵，雙方不願提告、不願就醫，簡單抄登資料廖女離去。今天上午，李女決定提告傷害，警方受理將通知廖女到案說明，依法函送法辦。
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