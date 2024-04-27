失蹤2個月翁現身淡水 眼神空洞不說話…警指紋辨識助返家

有智能缺陷症狀的李姓老翁，今年大年初二從新北市中和區住處走出旋即失聯，家人報警協尋兩個多月接無結果。不料，這個月22日李翁出現在淡水區沙崙路上，轄區警獲報派員趕抵協助，李男沒帶身分證件，警以指紋辨識協助李翁找到家人團聚。

據了解，李姓老翁（73歲）幼年時因一場疾病導致智能受損，至此生活大小事務皆需由家人看顧。今年大年初二，他趁著家人正在準備餐食獨自走離家中，當天家人發現他不見了四處尋找未果，報警協尋，2個多月來李翁仍無下落。

不料，這個月22日清晨6時許，李翁現身新北市淡水區沙崙路上，淡水警分局中正路派出所警員趙苡丞、王千華獲報趕抵，見李翁身體瘦弱、行動緩慢，面對警方詢問有無需要幫助？你家在哪？怎麼聯繫你家人等？李翁眼神空洞閉口不回，只有先帶他返回派出所安置。

經以警用行動載具，查詢比對與新北三重另名失聯老翁不符。最後運用「指紋辨識」系統，成功找到李翁中和家人驅車接回，並對員警積極協尋、細心照料表示感謝。

淡水警分局提醒，家中有失智、疾病或年長者，應多加留意其動向，為其配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機。民眾也可向社會局申請愛心手鍊或至警察局、分局申請指紋建檔，以便警方在最短時間，比對確認走失者身份，助其與家人團聚。