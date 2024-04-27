影／公車上不滿擋他路 男拉婦人慘摔車下 還加踹一腳
基隆市一名55歲婦人，25日下午搭基隆市公車104路線，快到公車循環站時，她站在後門準備要下車時，但此時後方一名男子，疑不滿她擋在前面，因急著下車不斷出言挑釁，等公車停下時，男子搶先下車後，馬上把婦人從車上拉下車跌傷，再踹她一腳離去。警方調查男子身分，傳喚到案說明。
受傷婦人的女兒在臉書社群投訴，指她媽媽要在循環站下車時，遭一名約近6、70歲男子出言挑釁，指故意擋在他前面。當時她媽媽站在公車後門刷卡處，因為104公車速度快，車子還在行駛中尚未停妥，她媽媽不敢走動並且等公車停穩。
婦人的女兒表示，她媽媽回男子，等一下車停下再讓你先下車，她媽媽也讓他先下車了，但此男子下車後，把她媽媽急拉下車，從公車後門直接拖下來摔倒在地上，頭部撞擊到循環站人行道，整個身體左側撞擊地面與公車，這位老人還補踹她媽一腳才離去。
婦人的女兒說，她媽自己爬起來，當下沒人願意攙扶，她真的很心疼，社會為何如此冷漠，她媽好獨自前往忠二路派出所報案，警察請她去驗傷再提告。希望大家搭乘公車多留點心眼，保護好自己。
基隆市公車處長楊華中表示，有兩位搭市公車民眾發生糾紛，公車處已調閱案發前後車內監視器影響，移請警方偵辦。
第一分局表示，被害婦人已經提告傷害，警方已調閱附近監視器追查涉案男子身分，傳喚到案釐清案情。
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