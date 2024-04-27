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醫美助理佯裝股東…假簽股分轉讓書 詐被害人200萬元挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一間醫美診所助理楊男，涉嫌假冒是診所股東，以供應加拿大保養品、股分轉讓為謊，騙的劉女出資200萬，事後劉女不但沒收到保養品，追問該公司才知楊男僅是助理，連老闆也慘被楊詐騙。這個月18日中午劉女前往派出所對楊提告詐欺，警方受理正積極查辦中。

據了解，劉姓女子（39歲）在網路某平台販賣保妝用品，去年8月間她透過網路發現一家化妝品供貨商，稱貨源來自加拿大，便主動聯繫自稱是負責人的楊男（30歲），提供貨源供其販賣。劉女前後兩次匯款近30萬元，成功取貨販賣。

不料，去年11、12月間，劉女再向楊男叫貨，沒想到，前後匯出57萬7328元貨款，卻遲遲沒收到楊男來貨。劉女多次以LINE傳訊詢問，楊總是以貨品被海關扣留為由拖延。直到今年2月楊男LINE聯繫劉女，以邀請加入該供貨商股東為謊，騙得劉女前往新北市三重區國道路一段70巷內供貨商公司內，簽立股份轉讓書。

當天雙方簽妥轉讓書，劉女以網路銀行轉匯7次共計143萬元到楊男個人帳戶。沒想到隔天貨還是沒收到，楊男人間蒸發聯繫不上。劉女氣急敗壞，洽詢供應商公司，這才知楊男僅是醫美診所助理，供貨商負責人則是掛名，且楊男還詐騙診所負責人，氣的劉女於這個月18日中午，前往住處附近派出所對楊男提告詐欺，目前警方已受理報案，積極查辦。

楊男掛名供貨商公司負責人，卻佯裝醫美診所負責人身分對劉女詐騙200萬元挨告。圖／財政部稅務入口網站
楊男掛名供貨商公司負責人，卻佯裝醫美診所負責人身分對劉女詐騙200萬元挨告。圖／財政部稅務入口網站
楊男掛名供貨商公司負責人，卻佯裝醫美診所負責人身分對劉女詐騙200萬元挨告。圖／被害人提供
楊男掛名供貨商公司負責人，卻佯裝醫美診所負責人身分對劉女詐騙200萬元挨告。圖／被害人提供
楊男掛名供貨商公司負責人，卻佯裝醫美診所負責人身分對劉女詐騙200萬元，劉女18日中午到派出所（圖）提告詐欺。記者曾伯愷／翻攝
楊男掛名供貨商公司負責人，卻佯裝醫美診所負責人身分對劉女詐騙200萬元，劉女18日中午到派出所（圖）提告詐欺。記者曾伯愷／翻攝

網路 詐騙 醫美

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