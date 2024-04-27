醫美助理佯裝股東…假簽股分轉讓書 詐被害人200萬元挨告

新北市一間醫美診所助理楊男，涉嫌假冒是診所股東，以供應加拿大保養品、股分轉讓為謊，騙的劉女出資200萬，事後劉女不但沒收到保養品，追問該公司才知楊男僅是助理，連老闆也慘被楊詐騙。這個月18日中午劉女前往派出所對楊提告詐欺，警方受理正積極查辦中。

據了解，劉姓女子（39歲）在網路某平台販賣保妝用品，去年8月間她透過網路發現一家化妝品供貨商，稱貨源來自加拿大，便主動聯繫自稱是負責人的楊男（30歲），提供貨源供其販賣。劉女前後兩次匯款近30萬元，成功取貨販賣。

不料，去年11、12月間，劉女再向楊男叫貨，沒想到，前後匯出57萬7328元貨款，卻遲遲沒收到楊男來貨。劉女多次以LINE傳訊詢問，楊總是以貨品被海關扣留為由拖延。直到今年2月楊男LINE聯繫劉女，以邀請加入該供貨商股東為謊，騙得劉女前往新北市三重區國道路一段70巷內供貨商公司內，簽立股份轉讓書。