VIP停車格？禁停紅線「切斷位移」笑翻眾人 內行人揭背後原因

有網友在路上看見禁停紅線畫的怪異，拍照PO網路社團，貼文指，「到底遇到了什麼事有辦法畫成這樣」，只見照片中的紅線遇水溝蓋直接被切斷，到另一端又銜接起，水溝蓋的上方剛好停了一輛機車，畫面讓逾8000名按讚，有網友直指是「VIP停車格」，也有網友趣稱，「法院出來貼封條」、「其實是便利貼」。

臉書社團「路上觀察學院」有網友貼出一張照片，只見一處巷弄的一條禁停紅線畫到水溝蓋之處中斷，被切斷的紅線歪斜在一旁，之後水溝蓋的另一端紅線又銜接畫上，剛好水溝蓋的上方停了一輛機車。

貼文一出，逾8000名網友按讚，有網友笑稱，「以前是法院出來貼封條的，一時改不了工作模式」、「其實是便利貼」、「千里姻緣一線牽」。

有網友趣稱紅線掉落的鑄鐵蓋是「推車停車格」、「VIP停車格，記得啪車」、「畫到一半綜藝跌倒」、「畫到那邊，忽然打個噴嚏」、「開放性骨折」、「畫線的時候剛好小強跑過去，嚇一跳，所以畫歪了」。

有網友則指出，「可能畫紅線時，鑄鐵蓋沒清乾淨，乾了就整塊剝落」、「鑄鐵蓋表面太髒，工人偷懶沒有清洗乾淨，嚕過去是很容易掉的」、「有畫好，只是人孔蓋與標線沒黏緊，後來脫落移位而已」。

警方指出，畫紅線之處是禁止停車，畫面中的紅線掉落，仍不能停車，若違規可依違反道路交通管理處罰條例第55條及第56條規定，紅線違規臨停或違規停車可處300元以上、600元以下或600元以上、1000元以下的罰鍰，但違規停車非民眾檢舉項目，也不會記點。