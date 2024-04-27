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花蓮強震搜救犬建功 基隆擬成立搜救犬隊強化救災能量

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

花蓮0403強震救災過程各縣市特搜隊搜救犬表現亮眼，是找到罹難者的功臣，基隆特搜隊前往支援救災，謝國樑說，他與返回的隊員研議，未來要讓基隆特搜隊搭配搜救犬，成為北台一個經過認證、擁有專業配備能力的搜救隊，這是市府努力的方向。

消防局長游家懿說，基隆市搜救隊目前並無搜救犬編制，為了要通過中級搜救隊的認證，必須要有搜救犬，市長非常支持，目前正在訂定相關計畫引進搜救犬，培訓消防隊員擔任領犬員。

游家懿表示，近來地震頻繁，基隆搜救隊到花蓮支援救災，市長和議會都支持在搜救能量可以再加強，盼能通過消防署的中級搜救隊認證。

謝國樑致詞表示，近年來消防工作日趨繁重，警消人員人力不足，感謝義消的付出，守護基隆市民的安全，近日籌措財源更換水消防車輛和器材經費，讓義消協勤時更有保障。

謝國樑並說，基隆特搜隊遠赴花蓮救災多日，回來後他與隊員開會，研議讓基隆的特搜隊要搭配搜救犬，成為北台一個經過認證、擁有專業配備能力的搜救隊，這是市府努力的方向。

基隆市義勇消防人員校閱暨全國義消體技能交流示範演練，今天上午在中山高中活動中心舉行，謝國樑擔任校閱官檢閱隊伍。演練包括人命救援、水帶建立及救護技術等。義消總隊總隊長曾紀嚴表示，希望藉由示範演練，讓義消了解全國義消體技能交流的比賽項目和重點技巧。

新北市快搜部隊是經國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救犬搜救量能。搜救犬具高機動性、靈敏嗅覺和搜索範圍廣等特性，執行救援任務能辨別出人類的氣味、賀爾蒙等生命跡象，為救災時不可或缺的成員。

花蓮縣消防局搜救犬Wilson，是這次花蓮地震砂卡礑搜救行動中，第一個發現巨石堆下罹難者的功臣。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬Wilson，是這次花蓮地震砂卡礑搜救行動中，第一個發現巨石堆下罹難者的功臣。圖／花蓮縣消防局提供
新北市快搜部隊是經國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救犬搜救量能。圖／新北市消防局提供
新北市快搜部隊是經國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救犬搜救量能。圖／新北市消防局提供
基隆市長謝國樑說，研議讓基隆的特搜隊要搭配搜救犬，成為北台一個經過認證、擁有專業配備能力的搜救隊。圖／消防局提供
基隆市長謝國樑說，研議讓基隆的特搜隊要搭配搜救犬，成為北台一個經過認證、擁有專業配備能力的搜救隊。圖／消防局提供
基隆市義勇消防人員校閱暨全國義消體技能交流示範演練，今天上午在中山高中活動中心舉行。圖／消防局提供
基隆市義勇消防人員校閱暨全國義消體技能交流示範演練，今天上午在中山高中活動中心舉行。圖／消防局提供
新北市快搜部隊是經國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救犬搜救量能。圖／新北市消防局提供
新北市快搜部隊是經國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救犬搜救量能。圖／新北市消防局提供

基隆 搜救犬 花蓮 謝國樑

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