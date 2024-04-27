惡劣！詐騙集團冒充社福機構員工 鎖定弱勢族群騙個資

中華基督教救助協會近來發現，有詐騙集團冒充協會員工，透過臉書、LINE等社群私訊，以及在醫院候診區接觸社會福利需求者，以提供每月5000千至2萬元不等的補助金為餌，詐取民眾身分證、銀行帳戶、提款卡等敏感個資，呼籲社會大眾提高警覺，遇類似詐騙事件請立即撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉，或報警備案。

救助協會社福部部長張怡玫表示，不法人士冒充救助協會員工，利用弱勢家庭的無助心態，騙取個資和帳戶訊息，由於這些家庭可能長期經濟困難，急需資金以緩解生活壓力，因此容易落入詐騙圈套，一旦個人資料被濫用，即可能涉入金融犯罪、詐騙等非法活動。

根據救助協會最近發現的案例顯示，詐騙集團通過LINE社群聯繫受害者，以「機構登記備案」為由，要求民眾提供銀行金融卡、身份證，與存摺照片，並將金融卡寄送至假冒的機構地址。該集團聲稱，備案完成後就會將物件寄回，同時要求受害者提供低（中低）收入證明、身心障礙手冊，或就醫證明等。藉以營造出社會福利機構的專業形象，誘騙個資。詐騙者還強調「協會不會上門拜訪，會直接匯款至您的帳戶」，以此誤導受害者。