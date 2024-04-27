影／驚悚畫面曝光 行駛國道車輛遭鐵器掉落物砸出大洞
38歲李姓男子前晚8點多駕車行經國道3號苗栗後龍南下路段時，前方右側突然飛來不明的鐵器掉落物，當場將車子擋風玻璃右側砸出大洞，引擎蓋也受損，車內乘客飽受驚嚇，網友將行車記錄器的影片上傳網路影音平台，讓人怵目驚心。
從影片可見當時李姓男子當時駕車行駛內側車道，前方外側車道有大貨車行經，不料擋風玻璃右下方突然被鐵器砸出大洞並穿入車內，車內還傳出女子驚呼聲，飽受驚嚇。
國道公路警察局第二公路警察大隊表示，4月25日民眾在社會事新聞影音平台上傳「掉落物砸中後車」影片貼文，警方已受理報案，事故發生在國道3號南向118.8公里內側車道，警方將調閱ETC、CCTV影像比對相關車輛，通知車主到案說明。
砸中李姓男子車輛的鐵器疑似大貨車支撐架的底板，不知何故脫落。國道掉落物造成事故的情況不時發生，甚至造成嚴重傷亡。
警方呼籲，車輛行駛道路前應檢查機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故，危害自身及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；如掉落物涉及妨害公眾往來安全，調查後將移送檢方偵辦。
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