影／驚悚畫面曝光 行駛國道車輛遭鐵器掉落物砸出大洞

38歲李姓男子前晚8點多駕車行經國道3號苗栗後龍南下路段時，前方右側突然飛來不明的鐵器掉落物，當場將車子擋風玻璃右側砸出大洞，引擎蓋也受損，車內乘客飽受驚嚇，網友將行車記錄器的影片上傳網路影音平台，讓人怵目驚心。

從影片可見當時李姓男子當時駕車行駛內側車道，前方外側車道有大貨車行經，不料擋風玻璃右下方突然被鐵器砸出大洞並穿入車內，車內還傳出女子驚呼聲，飽受驚嚇。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，4月25日民眾在社會事新聞影音平台上傳「掉落物砸中後車」影片貼文，警方已受理報案，事故發生在國道3號南向118.8公里內側車道，警方將調閱ETC、CCTV影像比對相關車輛，通知車主到案說明。

砸中李姓男子車輛的鐵器疑似大貨車支撐架的底板，不知何故脫落。國道掉落物造成事故的情況不時發生，甚至造成嚴重傷亡。