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大雨加落石 百岳終極路線「南三段」接連2起山域事故

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

百岳終極縱走路線「南三段」昨天傳出2起山域事故，4人登山隊在郡大林道因大雨、落石受困；晚間一支11人登山隊在無雙溫泉路段，一名劉姓女隊員摔傷骨折，南投縣消防局兩度請求空勤支援，今天上午11時17分到達目標區，11時30分完成吊掛，載女山友送醫治療。

南投縣消防局表示，昨天下午4時接獲通報，4人登山隊從郡大林道下山途中，因山區豪大雨，登山隊員被淋濕有失溫之虞，而郡大林道在1.8K大規模崩坍落石，接駁車無法進入受困，還好林業保育署南投分署提供位於林道23K的工作站，讓4名山友更換淋濕衣物並過夜休息，解除失溫危機後。今天上午4人登山隊已經自行沿郡大林道下山。

昨晚7時，一支11人登山隊走到信義鄉無雙溫泉山域時，劉姓女山友（57歲）摔落邊坡，雖被其他隊員救起，但出現骨折、手腳擦傷。因為入夜加上大雨，南投縣消防局今天一早組搜救隊入山，並請求空勤直升機協助救援，但因天候不佳，能見度太低而未能成行。

因為無雙溫泉徒步至少須2天，南投縣消防局安排兩批搜救隊，第一批先徒步入山搜救，第二批則整理裝備待命，只要天氣好轉由空勤直升機載運到山區，加速救援。

第一批4名搜救隊員上午9時20分進入郡大林道，徒步前往無雙溫泉，沿途1.8K處穿越大崩塌落石區。

第二梯4名搜救隊員則在玉山分隊待命，直升機無法吊掛傷者，會立即至同富停機坪待命，由直升機接載至郡大林道36K處再挺進救援。

幸好，接近中午時天候許可，消防局再度申請空勤直升機支援，11時17分抵達無雙溫泉，11時29分完成吊掛，因為劉姓女山友傷勢較嚴重，空勤直升機直接回清泉崗送醫治療。

403大地震後，山區土石鬆動，加上最近鋒面帶來豪大雨，山區經常崩塌落石。圖／南投縣消防局提供
403大地震後，山區土石鬆動，加上最近鋒面帶來豪大雨，山區經常崩塌落石。圖／南投縣消防局提供
搜救隊員在信義鄉同富停機坪待命前往山區救援。圖／南投縣消防局提供
搜救隊員在信義鄉同富停機坪待命前往山區救援。圖／南投縣消防局提供
郡大林道1.8公里處嚴重崩塌，搜救隊員冒險穿越落石區前往救人。圖／南投縣消防局提供
郡大林道1.8公里處嚴重崩塌，搜救隊員冒險穿越落石區前往救人。圖／南投縣消防局提供

南投縣 溫泉 直升機

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