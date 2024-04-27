八旬翁上山種菜失聯 搜尋4天未獲 驚見他自行脫困下山

新北市8旬戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困失聯，新北市警方及消防人員接獲家屬報案搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山， 雖無生命危險，但因身體虛弱由救護車送醫檢查。

新北汐止警分局橫科派出所本月24日上午7時許，民眾跑至派出所報案，指稱其父親戴姓男子（80歲）平時都會於早上6時許出門，至汐止區橫科路附近山上菜園採竹筍及種菜，固定上午10時許返家吃午餐，但家人等到23日晚上11時許都見戴男返家，加上戴男出門不習慣攜帶行動電話，行蹤成謎。

汐止警方24日會同新北市消局防第六救災救護大隊出動警消48人、義消6人及消防車12輛上山搜尋未果，25日搜救人員在山區發現裝有竹筍的袋子，以該處為中心點，分成4組進行地毯式搜尋至昨天仍未發現，今天上午9時43分搜救人員步行上山途中，發現戴男自一人自行下山，但號體十分虛弱、頭部瘀青、意識清楚，緊急送至汐止國泰醫院檢查，同時通知戴男家屬前往醫院。