快訊

老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

八旬翁上山種菜失聯 搜尋4天未獲 驚見他自行脫困下山

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市8旬戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困失聯，新北市警方及消防人員接獲家屬報案搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山， 雖無生命危險，但因身體虛弱由救護車送醫檢查。

新北汐止警分局橫科派出所本月24日上午7時許，民眾跑至派出所報案，指稱其父親戴姓男子（80歲）平時都會於早上6時許出門，至汐止區橫科路附近山上菜園採竹筍及種菜，固定上午10時許返家吃午餐，但家人等到23日晚上11時許都見戴男返家，加上戴男出門不習慣攜帶行動電話，行蹤成謎。

汐止警方24日會同新北市消局防第六救災救護大隊出動警消48人、義消6人及消防車12輛上山搜尋未果，25日搜救人員在山區發現裝有竹筍的袋子，以該處為中心點，分成4組進行地毯式搜尋至昨天仍未發現，今天上午9時43分搜救人員步行上山途中，發現戴男自一人自行下山，但號體十分虛弱、頭部瘀青、意識清楚，緊急送至汐止國泰醫院檢查，同時通知戴男家屬前往醫院。

據了解，戴男疑似不慎跌落土坑，呼救多時無人回應，受困多日，最後靠一己之力，在今天早上爬出土坑下山。新北市消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，老人屬於避難弱勢族群者，平時應注意長輩動態，外出從事活動時最好有個同伴陪在旁，假設遇到危險或身體不適才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場搶救。

新北市80歲戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困，新北市警方及消防人員24日獲報搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山，因身體虛弱送醫檢查。記者王長鼎／翻攝
新北市80歲戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困，新北市警方及消防人員24日獲報搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山，因身體虛弱送醫檢查。記者王長鼎／翻攝
新北市80歲戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困，新北市警方及消防人員24日獲報搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山，因身體虛弱送醫檢查。記者王長鼎／翻攝
新北市80歲戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困，新北市警方及消防人員24日獲報搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山，因身體虛弱送醫檢查。記者王長鼎／翻攝
新北市80歲戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困，新北市警方及消防人員24日獲報搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山，因身體虛弱送醫檢查。記者王長鼎／翻攝
新北市80歲戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困，新北市警方及消防人員24日獲報搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山，因身體虛弱送醫檢查。記者王長鼎／翻攝

汐止

延伸閱讀

汐止崇德國小「螢光所在」開幕 螢火蟲多元呈現

汐止樟樹二路學童上學危險 延長大車禁行時段

臉書社團「汐止聯盟」破3萬人 版主送600盆栽

汐止多雨運動不便 地方盼原民公園設風雨操場

相關新聞

疑身體不適..高雄六旬婦開車突衝人行道 波及19輛機車共6人傷

高雄市苓雅區今晚近8時許傳出車禍意外，一名60歲薛姓婦人駕車行經三多路前，車子突暴衝後，衝向小北百貨前的人行道，刷倒約1...

澄清湖相思樹傾倒壓死人 護樹團體：樹木早就生病了

高雄澄清湖昨日發生樹木傾倒，不幸壓死人意外，主管機關自來水公司初步歸因於地震及大雨導致土石鬆動。城市森林協會理事長莊傑任...

台中新手爸虐死3月大兒子 老婆不解詢問還被打斷門牙

台中22歲馮姓男子無業在家照顧小孩，只因3個月大兒子哭鬧就不耐煩，把小孩痛毆一頓打到腦部重創，後來男嬰停止哭鬧、流鼻血，...

大雨加落石 百岳終極路線南三段接連2起山域事故

百岳終極縱走路線「南三段」昨天傳出2起山域事故，4人登山隊在郡大林道因大雨、落石受困；晚間一支11人登山隊在無雙溫泉路段...

兩度強震成危樓 花蓮吉安的麥當勞評估拆除

花蓮縣吉安鄉中華路麥當勞3日震後列紅單，23日凌晨接連餘震受損更嚴重，縣府下午再派結構技師勘查，若確認有公共危險之虞，將...

桃園2歲童在幼稚園被打 家長控訴：施暴師想用糖果封口

桃園市八德某私立幼兒園家長昨晚在臉書社團控訴，2歲女兒在校期間被老師打，女兒放學向她告狀，老師還稱剛剛有發糖果，試圖轉移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。