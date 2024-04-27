八旬翁上山種菜失聯 搜尋4天未獲 驚見他自行脫困下山
新北市8旬戴姓男子本月23日至汐止山區種菜，疑不慎跌落土坑受困失聯，新北市警方及消防人員接獲家屬報案搜尋4天未獲，今天上午驚見戴男自行脫困下山， 雖無生命危險，但因身體虛弱由救護車送醫檢查。
新北汐止警分局橫科派出所本月24日上午7時許，民眾跑至派出所報案，指稱其父親戴姓男子（80歲）平時都會於早上6時許出門，至汐止區橫科路附近山上菜園採竹筍及種菜，固定上午10時許返家吃午餐，但家人等到23日晚上11時許都見戴男返家，加上戴男出門不習慣攜帶行動電話，行蹤成謎。
汐止警方24日會同新北市消局防第六救災救護大隊出動警消48人、義消6人及消防車12輛上山搜尋未果，25日搜救人員在山區發現裝有竹筍的袋子，以該處為中心點，分成4組進行地毯式搜尋至昨天仍未發現，今天上午9時43分搜救人員步行上山途中，發現戴男自一人自行下山，但號體十分虛弱、頭部瘀青、意識清楚，緊急送至汐止國泰醫院檢查，同時通知戴男家屬前往醫院。
據了解，戴男疑似不慎跌落土坑，呼救多時無人回應，受困多日，最後靠一己之力，在今天早上爬出土坑下山。新北市消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，老人屬於避難弱勢族群者，平時應注意長輩動態，外出從事活動時最好有個同伴陪在旁，假設遇到危險或身體不適才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場搶救。
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