高雄男陷入網路愛情圈套 自編認識大陸女險受騙

高雄梁姓男子稱認識來台旅遊的大陸籍女子，對方遊說他投資翡翠生意，他到銀行匯款，因收款人他並不認識，員警追問下才知道，原來他所說的女子是在網路交友結識，趕勸阻他匯款，避免上當。

59歲的梁姓男子4月25日到銀行，臨櫃要匯款5萬元，向行員說要投資翡翠生意，行員擔心他受騙，趕緊聯繫高雄市警小港分局派員去了解。

梁姓男子向員警稱他認識來台旅遊的1名大陸籍女子，邀請他一起投資翡翠生意，不過，員警發覺他不認識收款人，他雖一再說女友要他匯到這個人的帳戶，令員警起疑，認為既然要一起投資，直接匯給朋友就好，對方怎會再要他匯給不認識的人，直覺他應該受騙。

員警請梁姓男子開啟他與女子的通訊對話，一看就是騙人一般網路愛情騙子所用的話術，他也無法確切說出對方姓名與聯繫方式，雙方僅以通訊軟體聊天。