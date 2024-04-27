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高雄男陷入網路愛情圈套 自編認識大陸女險受騙

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄梁姓男子稱認識來台旅遊的大陸籍女子，對方遊說他投資翡翠生意，他到銀行匯款，因收款人他並不認識，員警追問下才知道，原來他所說的女子是在網路交友結識，趕勸阻他匯款，避免上當。

59歲的梁姓男子4月25日到銀行，臨櫃要匯款5萬元，向行員說要投資翡翠生意，行員擔心他受騙，趕緊聯繫高雄市警小港分局派員去了解。

梁姓男子向員警稱他認識來台旅遊的1名大陸籍女子，邀請他一起投資翡翠生意，不過，員警發覺他不認識收款人，他雖一再說女友要他匯到這個人的帳戶，令員警起疑，認為既然要一起投資，直接匯給朋友就好，對方怎會再要他匯給不認識的人，直覺他應該受騙。

員警請梁姓男子開啟他與女子的通訊對話，一看就是騙人一般網路愛情騙子所用的話術，他也無法確切說出對方姓名與聯繫方式，雙方僅以通訊軟體聊天。

警方突破他的心防，梁才說出是網路交友才結識對方，對方對他噓寒問暖，讓他深陷入情網，便同意投資翡翠生意，要匯款5萬元到對方指定的帳戶。員警告訴他已有多人因此受騙，梁男才驚覺險些上當，打消匯款。

梁姓男子向員警說認識來台旅遊的大陸女子，才投資翡翠，但員警看他的通訊內容認為可騙人的。記者林保光／翻攝
梁姓男子向員警說認識來台旅遊的大陸女子，才投資翡翠，但員警看他的通訊內容認為可騙人的。記者林保光／翻攝

愛情 網路 詐騙

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