兒子要買電腦設備急匯38萬 警一查竟是AI深偽技術假冒
李姓男子這月中旬在新北三重接到兒子LINE電話，對方說缺38萬購買電腦設備，他去銀行急匯款，行員查覺異狀報警協處。警方到場請李男以LINE視訊與對方通話，聲音確實與李子相似，但卻刻意用手擋住鏡頭，沒想到，對方見警在李男身旁立即掛斷電話。李男這才知道差點被騙，成功阻詐。
據了解，李姓男子（71歲）已退休，這個月14日他接到自稱兒子來電，對方表示手機壞掉買了支新手機，要李男重加新的LINE帳號，由於對方聲音與子十分相似，李男按加好友。
翌日上午李男在新北市三重區家中再接到其「子」LINE撥來電話，對方謊稱尚缺38萬購買電腦設備，商請李男到銀行匯款到指定帳戶，並特別叮囑，若有行員詢問匯款用途，記得說是貨款就好。
當天上午9時許，李男獨自前往三重區三和路四段一家銀行匯款38萬，行員詢問用途，李男面露緊張回稱「貨款」銀行接續詢問是甚麼貨款？但李男卻支吾其詞答不出來，行員直覺是被詐騙報警協處。
警方獲報到場，李男一開始還是堅稱是匯貨款之用，警請李男出示手機與子對話查看被拒絕，警不斷勸阻，李男才同意LINE打電話其子再次確認。只見電話一接通，員警請「李子」報上身分證字號、出生年月日，對方竟對答如流。
警接問「你工作地點？」對方卻稱在台北市中山區，李男一聽向警表示「不是在林口嗎？」於是請李男開啟視訊，只見對方趕緊用手遮擋住鏡頭，見一旁是警察當場掛斷電話，李男這才恍若險被詐騙，向警喃語「AI實在太厲害了，聲音跟兒子竟那麼相似」成功阻詐。
三重警分局長黃南山呼籲，「猜猜我是誰」是如今常見的詐騙手法，詐欺集團手法日新月異，會以AI聲音生成軟體打電話給民眾，佯裝成親朋好友博取信任，再誆稱急需用錢，因此若遇到類似情形，民眾應已舊聯繫管道回撥求證，也可以撥打165反詐騙專線，將有專業人員為您查證是否為詐騙。
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