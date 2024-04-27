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賞鯨船失蹤醫師搜救範圍擴大至花蓮港 尋找關鍵救生衣
花蓮古姓男醫師本月21日在宜蘭搭乘賞鯨船出海後離奇失蹤，船上只剩下他的背包與名片，監視器畫面未拍到落海身影。海巡人員今天繼續搜救，由於古姓醫師失蹤將近一周，搜救人員擴大搜救範圍至花蓮港；賞鯨船上少了1件救生衣，很可能就是古姓醫師所穿，是搜救時的重要標的。
古姓醫師21日到宜蘭佛光大學參加研討會，電話聯絡家人要去散步，遲遲沒有回家，家人隔日報案，警方透過監視器畫面發現他到烏石港登上賞鯨船，也在旅客名單看到他的名字，卻只有背包和名片下船，人就這麼不知所蹤，船上監視器沒有拍到下船或落水的畫面。
海巡署北部分署第一岸巡隊指出，目前24小時全力搜救中，截至今天上午仍未發現古姓醫師；若古姓醫師真的在21日不幸落海，到今天已超過5天，應該不會仍在龜山島周邊海域，根據這幾日的洋流方向研判，較大可能向南漂流，決定擴大搜救範圍，從龜山島一帶一直向南延伸到花蓮港。
大海茫茫，如何尋找？1個重要的關鍵可能是救生衣。日前警方再次到賞鯨船上搜查清點時，意外發現救生衣數量不對，與船東確認後證實少了1件，應該就是古姓醫師登船時所穿。第一岸巡隊說，救生衣顏色較鮮豔，若古姓醫師真的落海且有穿救生衣，將是搜救時的顯眼標的。
海上搜救行動從昨天開始，預計將持續3天。第一岸巡隊表示，已取得古姓醫師家屬同意，若3天後還沒有找到人，可能得考慮中止搜救行動；即使搜救中止，海巡單位例行巡查仍會24小時不間斷，也會請相關單位注意，例行巡察時多留意有沒有發現古姓醫師或救生衣。
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