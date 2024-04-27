路樹傾倒1天奪2命 彰化郵差殉職

彰化縣芬園鄉彰南路昨天中午發生路樹倒伏，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差，送醫不治，運送的郵件散落一地。圖／民眾提供 中南部接連下起局部豪雨，昨天發生多起路樹倒伏意外，且奪走兩條人命，其中一人是彰化芬園郵局48歲孫姓郵差，77歲老母得知噩耗傷痛欲絕。兩起路樹「殺人」事件是否與褐根病等維護不當有關尚待釐清，都可能聲請國家賠償。

孫姓郵差昨天中午騎機車執行業務，行經芬園鄉彰南路1段609號前時，遭倒下的路樹壓到，送醫不治。彰化郵局表示，若因路樹維護不當倒伏造成憾事，將為孫聲請國家賠償。目前孫的遺體停放南投市殯儀館，南投地檢署預定今天相驗。

據了解，孫姓郵差未婚，已服務25年，負責盡職，家有老母及一個弟弟。老母獲知兒子殉職表示無法接受。與孫姓郵差有好交情的彰化縣府縣長室主任李世傑說，事發前不久，孫才傳訊息問候他，沒想到隨後獲知殉職消息，非常難過。

中華郵政公司對此表示深表傷痛與哀悼，並指示協助家屬處理善後，承諾積極爭取從優撫卹。

肇事路段養護歸交通部公路局中區養護工程分局南投工務段，工務段段長廖瑞仕說，將再加強巡查轄管路段，若有樹木存在風險會立即處置。該路段平時皆定期派員巡查維護路樹，倒伏的黃花風鈴木非枯木，初判應是連日大雨導致樹木傾倒，工務段及檢警均已採證留存供鑑定。但樹木專家說，大樹不會因為大雨就倒伏，懷疑與褐根病等健康問題有關。

彰化郵局副理陳樂明表示，孫姓郵差被路樹壓到時，當時雨勢不大，是否因路樹健康早就出狀況，才在這波大雨中倒伏，仍待檢方釐清。芬園鄉長林世明也說，當地是公路局負責維護路樹，鄉公所會要求公路局落實檢查路樹，避免悲劇重演。

66歲李姓男子昨趁雨勢稍停到高雄澄清湖園區散步，突遭一棵倒塌的相思樹砸中倒地昏迷，頭部傷重不治。管理園區的自來水公司第七區管理處初判，可能是連續地震又下雨造成土石鬆動，才導致樹木倒伏，將協助家屬聲請國賠。園區昨起封園一周，確認安全無虞後再開園。

高雄前鎮區中山四路內側快車道前的路樹昨天下午也突然傾倒，擊中一輛停等紅燈的多元計程車，司機與車上2名乘客均未受傷。

中南部今持續豪雨

【記者周湘芸／台北報導】受鋒面及西南風影響，中南部昨多處累積雨量近100毫米，中央氣象署指出，今天中南部地區持續有局部豪雨發生，沿海要留意閃電及強陣風；其他地區也有間歇性降雨，今天適逢中至大潮，中南部沿海低窪地區要慎防積淹水。

明天鋒面逐漸往北移動，下周一將是未來一周降雨最少的一天，但下周二另一道鋒面接近，愈晚降雨機率愈高，周三、周四鋒面影響通過時，全台又會再有劇烈天氣。