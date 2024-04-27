醫師登船賞鯨 離奇失蹤

花蓮1名古姓男醫師到宜蘭縣佛光大學參加研討會，本月21日告知家屬要去周邊步道散步，翌日失聯，警方追蹤發現他最後身影是到頭城烏石港搭上賞鯨船，賞鯨船出海回港後，船東清點人數時並未發現異狀，事後調閱監視器影像，才發現古男的確沒下船，仍在搜救中。

古姓醫師是花蓮某醫院中醫部的主治醫師，傳出賞鯨後失蹤，讓院內同事相當驚訝，院方表示，古醫師每周二至六都有看診，本周二沒來上班，部門人員要聯絡他，才發現他失蹤，目前和家屬保持密切聯繫。

據了解，古姓醫師家人在22日報案，起初以為人在山裡，警方調閱監視器，發現他搭計程車到頭城烏石港，再調烏石港監視器，看到他背著背包走上賞鯨船的畫面，旅客名單也確認有他。

賞鯨船業者訝異表示，下船時都會清點人數，當天並沒有發現人數不對，可能是把解說員和遊客混淆，再調閱監視器反覆確認，古的確沒有下船。

不過古的背包當天被當成旅客遺失物，公告招領，內有他的名片，船東當天曾試圖透過名片上的電話聯繫，對方處於關機狀態。警方調閱船上監視器畫面，都沒有看到有人落海，搜救人員也無法肯定他真的落海，目前海巡署第一岸巡隊仍在龜山島周邊搜尋，也通報漁民協助。