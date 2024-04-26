快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

北竿年邁長者深夜突發急症 馬祖海巡隊獲報馳援後送

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

海巡署第十一巡防區指揮部昨天深夜許，接獲北竿衛生所通報，一名年邁男性長輩經診斷為肺炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於北竿鄉島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊表示，他們一獲報後，立即緊急派遣CP-1052艇至北竿白沙港與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所人員，合力接駁病患與北竿衛生所醫護人員及陪同家屬登艇，以最大安全航速，於23時許，安全航抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁病患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如錯過航班或夜間有緊急醫療需求，經醫療評估後可通知海巡派艇協助後送就醫，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

北竿一名年邁男性長者經診斷為肺炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，因北竿夜間無交通船班，由馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
北竿一名年邁男性長者經診斷為肺炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，因北竿夜間無交通船班，由馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨深夜協助一名北竿年邁男性長輩後送到南竿的縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨深夜協助一名北竿年邁男性長輩後送到南竿的縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 衛生所 馬祖

延伸閱讀

砸3億元推在宅急症照護 健保署搭遠距通訊 最快7月試辦

傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島礁發現

影／馬祖北竿老翁疑腦中風急症 海巡馳援後送縣醫就醫

影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

相關新聞

影／母嘆兒「回家不是要錢就是更衣」 竊嫌北部連續偷車栽屏東

沈姓男子近期在北部連續行竊汽機車，台北市員警日前發現贓車活動，鎖定沈男身分，沈男自知連續犯案必然引來警方查緝，陸續變換贓...

台中知名幼兒園驚傳虐童...幼兒胸口遭教保員指甲劃傷

台中市北屯區一所私立幼兒園，一名幼童胸口昨日遭一名幼保員指甲劃傷，教育局昨傍晚接獲校安通報後，立即到園稽查，要求幼兒園保...

高雄大雨過後路樹擊中多元計程車　司機和2乘客虛驚

受鋒面及西南風影響，高雄市今降間歇性大雨，天氣陰涼，下午雨勢稍歇後，位於前鎮區中山四路內側快車道前的路樹突然傾倒，擊中一...

路樹倒塌壓死彰化郵差 中華郵政：爭取從優撫卹

受鋒面影響，中南部地區連日雨勢不斷，彰化芬園郵局48歲孫姓郵差今天中午騎機車執行業務，在經過芬園鄉彰南路1段609號前時...

去宜蘭參加研討會...中醫師搭賞鯨船離奇失蹤 同事驚訝：近日表現正常

花蓮一名古姓中醫師，日前到宜蘭參加學術研討會卻不明原因消失，最後身影是在頭城烏石港搭上賞鯨船。醫院同事得知消息非常驚訝，...

北竿年邁長者深夜突發急症 馬祖海巡隊獲報馳援後送

海巡署第十一巡防區指揮部昨天深夜許，接獲北竿衛生所通報，一名年邁男性長輩經診斷為肺炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。