北竿年邁長者深夜突發急症 馬祖海巡隊獲報馳援後送
海巡署第十一巡防區指揮部昨天深夜許，接獲北竿衛生所通報，一名年邁男性長輩經診斷為肺炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於北竿鄉島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。
艦隊分署馬祖海巡隊表示，他們一獲報後，立即緊急派遣CP-1052艇至北竿白沙港與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所人員，合力接駁病患與北竿衛生所醫護人員及陪同家屬登艇，以最大安全航速，於23時許，安全航抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁病患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院就醫。
馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如錯過航班或夜間有緊急醫療需求，經醫療評估後可通知海巡派艇協助後送就醫，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。
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