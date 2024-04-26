北竿年邁長者深夜突發急症 馬祖海巡隊獲報馳援後送

海巡署第十一巡防區指揮部昨天深夜許，接獲北竿衛生所通報，一名年邁男性長輩經診斷為肺炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於北竿鄉島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊表示，他們一獲報後，立即緊急派遣CP-1052艇至北竿白沙港與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所人員，合力接駁病患與北竿衛生所醫護人員及陪同家屬登艇，以最大安全航速，於23時許，安全航抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁病患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院就醫。