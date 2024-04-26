白機車噴黑、換車牌 3移工組竊車集團
近期有台南佳里的民眾，早上騎車到指定地點停放，再轉乘交通車到南科園區工作，下班後機車卻不翼而飛，且10天內發生兩起類似事件，警方懷疑是同人所為，循線追查，發現竟是3名印尼籍移工所為，他們偷車後更換車牌、噴漆「變色」，躲避警方查緝，相當狡猾，但最後仍被逮到，訊後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，3名印尼籍移工分別在安南區、麻豆區及南科園區工作，也分住不同租屋處，但平時經常在佳里地區出沒，他們原先的代步機車車齡老舊，損壞後沒錢換新車，竟然鋌而走險下手行竊。
4月初，他們看準一處南科園區廠商的交通車接駁點，找到沒有將龍頭上鎖的機車，順手牽回其中1人的租屋處「改裝」，將舊車車牌換上、再買來噴漆將白色車身全部塗黑，「借屍還魂」重新上路，規避警方查緝。
3人食髓知味，10天後再度下手，又在原處牽走一台黑色機車，佳里派出所員警判斷又是同一人，調閱監視器畫面，發現竊賊往附近產業道路逃竄，警方出動搜尋，在一處廢棄民宅旁空地找到機車，一旁又有一台損壞機車，員警靈機一動查詢引擎號碼，才戳破偷天換日橋段，再找回之前失竊的機車，全案偵破，並依竊盜罪嫌送辦。
佳里警分局分局長劉全福呼籲，民眾出門在外要注意自身財產安全，車輛無論停放路旁或停車場，下車時間多久，切記都要上鎖，避免宵小覬覦。
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