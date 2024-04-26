影／金門後車撞前車！2車同時翻覆呈「立筊」 女駕駛驚魂未定
金門縣金沙鎮環島北路和高陽路交叉路口附近今天上午發生一起翻車事故，2輛自小客車行經該路段時，後車駕駛疑恍神，加上天雨路滑、視線不佳，追撞前車，造成2車同時翻覆路邊立起來，看起來宛如「立筊」，兩名女駕駛雖無大礙，但都驚魂未定，警方經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，詳細肇事責任警方查證中。
金湖分局表示，今天上午8時21分左右，56歲的賴姓女子駕駛銀色小客車，沿金沙鎮環島北路3段由中蘭往斗門方向行駛，至高陽路口附近時，疑不明原因追撞前方37歲周姓女子駕駛的白色小客車，兩輛自小客車瞬間衝出右側路面後翻車，造成兩名駕駛頭部及手、腳受傷，送衛福部金門醫院就醫。
警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，而消防局指揮中心第一時間也立即派遣金湖、金沙及金寧分隊等3分隊，計各式消防車、救護車5輛，職消人員8名前往救援。車組抵達現場後，經指揮官金沙分隊分隊長許春祥確認車內人員已脫困，2名駕駛意識清楚，僅受到驚嚇，於現場完成必要救護評估後，送往金門醫院急診就醫。
金門縣警察局金湖分局提醒民眾，梅雨季節路面溼滑，行車要特別小心，尤其近日春雨綿綿，因天雨導致路滑及影響視線，在雨天行駛最好減慢速度，多加注意車前狀況，以確保行車安全。開車上路應集中精神並掌握可能發生的危機，行車應隨時與前車保持適當安全距離及注意前方車輛動態，以確保他人及本身之安全，如未依規定保持距離，將依「道路交通管理處罰條例」第58條，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。
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