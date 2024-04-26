捧86萬紙鈔要買比特幣「救人」 台南婦1事粗心反逃過詐騙

台南市王姓婦人昨晚捧著辛苦存下的86萬元紙鈔現金，到永康中華路一家虛擬貨幣交易所要買比特幣，店員清點認為短少1千元，發生糾紛，警方到場處理，婦人焦急稱她買虛擬貨幣是要匯給「在烏克蘭打仗缺錢買彈藥的美國將軍」，才發現王姓婦人因急著「救人」，一時疏忽少算一張仟元紙鈔，反而逃過詐騙。

永康分局復興派出所所長陳榮坤說，轄區永康中華路一間虛擬貨幣交易所昨報案稱有糾紛，警員柯伯霖、吳信樺到場了解，王姓女子帶著仟元紙鈔現金要買等值比特幣。她自稱有86萬元到場，店員卻堅稱清點後僅有85萬9千元，雙方因1千元差額發生口角糾紛。

陳榮坤表示，警員柯伯霖、吳信樺發現王女「年紀不小又買大量虛擬貨幣、疑有隱情」，經詢問、察看婦人手機對話紀錄發現，日前於網路交友認識一名「美國將軍」，對方稱「正秘密協助烏克蘭打仗缺乏資金，需要協助購買比特幣轉入指定戶頭援救」。

陳榮坤說，員警確認是常見假交友愛情詐騙手法後，苦口婆心說明勸說婦人才驚覺受騙、取消購買，員警也協助婦人封鎖對方ID，並告知別再輕易相信隨意加Line的陌生人，婦人因為少帶1千元而幸運保住老本。

永康分局長邱顯良表示，詐騙手法推陳出新，但千騙萬騙最終就是要你匯錢，民眾有任何疑問立刻撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。