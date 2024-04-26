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國道貨車翻覆3個月已10起 貨物散落最高恐挨罰1.8萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

近期國道大貨車翻車事故頻傳，經高速公路局統計，今年1至3月國道共發生10件大貨車翻車事故，影響行車安全及交通秩序甚鉅。高公局表示，大貨車因車體重心高，較不易操控，若未依速限行駛或面臨突發狀況時，即可能發生翻覆事故，依據「道路交通管理處罰條例」，汽車所載貨物飛散、脫落，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

高公局指出，今年3月22日國道2號東向大竹出口處發生1輛水泥預拌車翻覆事故，雖無人受傷但須封閉匝道進行拖吊，約花費3.5小時排除。另於4月16日國道2甲東向圳頭交流道亦發生1輛貨櫃車因車速過快而翻覆，約花費4小時才排除。4月17日國道4號東向8.6公里處1輛砂石車疑似操作不當，於出口匝道前發生自撞事故並衝出邊坡，約花費4小時才排除。

高公局表示，大貨車因車體重心高，較不易操控，且高速行駛下所需煞車時間與距離較長；再加上視線死角多、裝載貨物影響車輛穩定性，若未依速限行駛或面臨突發狀況時，即可能發生翻覆事故，而匝環道道路線形多屬彎道，事故發生的風險更將大幅提高。

高公局指出，依據「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭者，可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；同條例第33條第1項第11款規定─汽車行駛於高速公路、快速公路，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮者，可處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

另依「國道散落物處理收費要點」規定，車道或路肩上散落物處理費用為每車道每半小時收費3000元。高公局呼籲，貨車裝載貨物應平均置放、嚴密覆蓋、捆紮牢固並切勿超載，以免貨物散落道路或於緊急狀況時影響車輛操控。

圖為4月16日國道2號東向圳頭交流道，貨櫃車翻覆事故。圖／高公局提供
圖為4月16日國道2號東向圳頭交流道，貨櫃車翻覆事故。圖／高公局提供

國道 車禍 高公局

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