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物流車國道撞護欄掉貨櫃竟肇逃 害後方聯結車撞上釀人命

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，44歲的劉姓聯結車駕駛撞上掉落於路上的貨櫃，造成其受困車內送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，44歲的劉姓聯結車駕駛撞上掉落於路上的貨櫃，造成其受困車內送醫不治。記者翁唯真／翻攝

桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，44歲的劉姓聯結車駕駛撞上掉落於路上的貨櫃，造成其受困車內送醫不治。警方發現原一輛物流車自撞護欄後造成貨櫃散落，不過駕駛駕車離去，警方正循線追查身分中。事故一度占用2線道，於上午8時29分排除，恢復通車。

警方表示，一部物流車輛不明原因自撞內側護欄後，導致後方貨櫃掉落於車道上，佔用內線及中線車道，後方營半聯結車撞擊該貨櫃，劉男一度受困車內失去呼吸心跳，消防人員立即破壞器材脫困，救護人員給予頸圈長背板固定、CPR等救護處置，緊急處置送醫後仍宣告不治。

警方說，物流車駕駛肇事後未停留現場，正循線追查中，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

現場3車道，一度占用內側及中線車道，肇事車輛由拖吊車協助排除，讓後方回堵2公里，事故車輛已於8時29分排除。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，44歲的劉姓聯結車駕駛撞上掉落於路上的貨櫃，造成其受困車內送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園國一北向65公里平鎮段，今上午5時許，44歲的劉姓聯結車駕駛撞上掉落於路上的貨櫃，造成其受困車內送醫不治。記者翁唯真／翻攝

桃園 自撞 車禍 車道

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