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到Joeman車行買車被拒 18歲男不爽業代「1句話」糾眾放鞭炮

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到Joeman車行買車被拒…18歲男不爽業代「1句話」糾眾放鞭炮 8人落網

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

安姓男子因不滿新北新莊一家車行業代說句「沒工作，恐無法貸款買車」氣忍兩個月，昨天晚上他找來7名友人（其中有5名未成年）分乘機車來到車行外放鞭炮，造成車行內外花盆、兩輛汽車毀損，警方獲報循線於今天凌晨逮捕安男等8嫌，帶回依法究辦。

據了解，安姓男子（18歲）目前休學，自稱兩個月前看到網紅Joeman介紹新北市新莊區新樹路一家車行影片，他依循前往買車。豈料，車行業代一句「你沒工作，可能沒法順利貸款」安男覺得被嘲諷輕視，氣憤離開。

昨天晚上9時30分左右，安男找來張男（18歲）、楊女（18歲）及另5名14、15歲未成年男女，分騎4輛機車來到車行外，旋即朝店家燃丟鞭炮，造成車行外花盆毀損，車行內2輛汽車炸損，逞凶眾人隨後騎車離去。

新莊警方獲報調閱監視器畫面鎖定8嫌身分，於今天凌晨循線在新北市三重永安北路、汐止區大同路及水源路逮捕安等8嫌到案說明，偵詢時，安男坦承糾眾到車行外丟燃鞭炮，辯稱是不滿車行業代嘲諷輕視他，才會逞凶。警詢後安、張、楊3人依妨害秩序、恐嚇、毀損送辦；另5名未成年移送少年法庭。

安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。圖／社會事新聞影音
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。圖／社會事新聞影音
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
安男等8人昨天晚上前往新北市新莊區一家車行外燃放鞭炮，遭警循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

Joeman 買車 車行

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